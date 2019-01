फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ रिलीज हो चुकी है। हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर के जारी होने के बाद से छिड़ी रार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब अनुपम खेर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनुपम खेर ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी पर बरसे हैं। अनुपम खेर ने कांग्रेसियों द्वारा एक थिएटर में तोड़फोड़ के बाद ट्वीट किया है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि, डियर राहुल गांधी, मुझे नहीं लगता कि थिएटर में चल रही ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के दौरान तोड़फोड़ करने वाले आपके समर्थकों ने आपके द्वारा किए गए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन के ट्वीट पढ़े होंगे।

Dear @RahulGandhi . I don’t think your supporters who vandalised a theatre playing #TheAccidentalPrimeminister read your tweets about #FreedomOfExpression . https://t.co/bQLPRFJRDJ

‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के रिलीज होने के साथ ही हंगामा भी तेज हो गया है। खबरों के अनुसार, कोलकाता के क्वेस्ट मॉल में स्थित आइनॉक्स थिएटर में शुक्रवार रात करीब 8.30 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह जबरन घुस आया। यहां चल रही फिल्म के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। थिएटर में घुसे कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद दर्शकों से थिएटर से बाहर निकल जाने को कहा। हंगामा कर रहे कार्यकर्ता इतने पर ही नहीं माने। उन्होंने सिनेमा हॉल के पर्दे भी फाड़ दिए।

#WATCH West Bengal: Congress workers protested and raised slogans at Inox, Quest Mall in Kolkata against #TheAccidentalPrimeMinister. The protest started while the film was being shown at the theater. (11.01.2019) pic.twitter.com/BVNTAt5fbV

— ANI (@ANI) January 11, 2019