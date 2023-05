Sharad Pawar Resignation: शरद पवार के बाद NCP नेता जितेंद्र अव्हाण ने छोड़ा महासचिव पद, कई और नेता भी दे सकते हैं इस्तीफा

शरद पवार ने अपने इस्तीफे के ऐलान के दौरान कहा था कि एनसीपी सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो अगले अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

NCP नेता जितेंद्र आव्हाड (Source- ANI)

नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार के मंगलवार को पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान करने के बाद से एनसीपी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड समेत कई नेताओं ने भी पवार के इस फैसले के बाद इस्तीफा दे दिया। शरद पवार के इस्तीफे का एनसीपी कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पवार से उनके फैसले पर पुनर्विचार करने की भी मांग की जा रही है। ठाणे एनसीपी के सभी पदाधिकारियों का इस्तीफा एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, “मैंने राष्ट्रीय महासचिव के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मैंने अपना इस्तीफा एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भेज दिया है। पवार साहब की घोषणा (पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने के लिए) के बाद ठाणे एनसीपी के सभी पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है।” कार्यकर्ता कर रहे शरद पवार को मनाने की कोशिश शरद पवार के एक समर्थक ने उन्हें खून से पत्र लिखकर अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए कहा है। कुछ कार्यकर्ता धरने पर भी बैठ गए हैं। वहीं, मंगलवार को एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल और पार्टी नेता जितेंद्र चव्हाण पवार की घोषणा के बाद रो पड़े। पार्टी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने हाथ जोड़कर शरद पवार से उनका फैसला वापस लेने की विनती की। पवार के इस्तीफे के बाद बुधवार (3 मई, 2023) को मुंबई में अजित पवार के घर NCP विधायकों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। https://www.jansatta.com/blank.html

