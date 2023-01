ऋषभ पंत के हादसे के बाद हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के इंतजामों की खुली पोल

मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत की उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना से कई सवाल खड़े हुए हैं।

दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्‍त ऋषभ पंत की कार। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस )।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram