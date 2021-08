कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित होने के बाद, कांग्रेस के मुख्य ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हो गया है। इससे पहले मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी (MRCC) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और पांच वरिष्ठ नेताओं को ट्विटर से ब्लॉक होने की खबर थी। पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया है।

कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर बताया है कि “कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को ट्विटर इंडिया ने लॉक कर दिया है। मोदी जी, आप कितने डरे हुए हैं? याद रखें, कांग्रेस पार्टी ने केवल सत्य, अहिंसा और लोगों की इच्छा से लैस होकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। हम तब जीते, हम फिर जीतेंगे। इससे पहले आज सुबह कांग्रेस मीडिया प्रभारी प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था।

कांग्रेस कॉमिनिकेशन सचिव विनीत पुनिया ने एक ट्वीट में कहा कि AICC महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पार्टी सांसद मनिकम टैगोर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव, मनिकम टैगोर के ट्विटर को बंद कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह केंद्र सरकार के दबाव में किया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म किया जा रहा है।

मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को बुधवार को ट्विटर ने उसके नियमों का उल्लंघन करने के लिए कथित रूप से ब्लॉक कर दिया था। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सपरा ने कहा, “समिति कल आपत्ति जताने के लिए ट्विटर को एक मेल लिखेगी।”

अकाउंट ब्लॉक होने के मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्विटर गंभीर आरोप लगाते हुए- “एक प्रमुख विपक्षी नेता के खिलाफ की गई कार्रवाई चयनात्मकता और पूर्वाग्रह की स्पष्ट चिंता पैदा करती है। मैं आग्रह करता हूं ट्विटर राहुल गांधी का एकाउंट रीस्टोर करे और ऑटोमेटिक निलंबन की नीति की समीक्षा करें। ट्विटर सार्वजनिक चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाए। लड़की के साथ जो हुआ उस पर ध्यान दें, तस्वीर पर नहीं!

एक अन्य ट्वीट में थरूर ने लिखा कि दोहरे मापदंड की धारणा मामले को बदतर बना देती है। जब भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हाथरस बलात्कार पीड़िता की तस्वीर पोस्ट की (भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन करते हुए) तब ट्विटर ने उनका खाता बंद नहीं किया। एससी आयोग ने 2 अगस्त को पीड़ित परिवार की तस्वीर पोस्ट की, कोई कार्रवाई नहीं।

The perception of double standards makes matters worse. When a BJP national spokesman posted a picture of the Hathras rape victim (violating Section 228A of the Indian Penal Code) @Twitter did not lock his account. SC Commission posted a pic of the victim’s family 2 Aug;no action

