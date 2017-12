पीएम मोदी के आरोपों पर पाकिस्तान का पलटवार- चुनावी बहस में हमें न घसीटें

गुजरात चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। दोनों ही पार्टियां चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनावों में पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया था जिसके बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। पीएम मोदी के आरोपों पर पाकिस्तान ने भी पलटवार किया है। पाकिस्तान का कहना है कि अपनी चुनावी बहस में भारत पाकिस्तान को न खींचे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैजल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “भारत को अपने चुनावी बहस में पाकिस्तान को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। उन्हें अपने दम पर जीत हासिल करनी चाहिए, बजाए इसके कि वे मनगढ़ंत षड़यंत्र रचें जो कि पूरी तरह से निराधार और गैरजिम्मेदार है।”

India should stop dragging Pakistan into its electoral debate and win victories on own strength rather than fabricated conspiracies, which are utterly baseless and irresponsible.

— Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) December 11, 2017