Lok Sabha Election 2019: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को सुबह पुंछ में पोलिंग बूथ पर ईवीएम में कांग्रेस का बटन नहीं दबने की शिकायत की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश भर के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 91 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। गुरुवार सुबह सात बजे से ही लोग पोलिंग बूथ पर वोट देने पहुंच रहे हैं। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने कई बूथों पर ईवीएम में कांग्रेस के सिंबल वाले बटन के काम न करने की बात कही। अब्दुल्ला के इस आरोप के कुछ देर बाद ही चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए मशीन को ठीक कराने जाने की बात कही। पुंछ जिला पर मौजूद एक मतदान अधिकारी के मुताबिक शाहपुर में एक मशीन में कांग्रेस चिह्न वाला बटन सही से काम नहीं कर रहा था, इस बात का पता चलते ही अधिकारियों ने उसे बदलने का काम किया।

Lok Sabha Election 2019 Voting LIVE Updates

कांग्रेस ही नहीं अधिकारी की मानें तो एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी के बटन का भी सही ढंग से काम नहीं करने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद उसे भी अधिकारी द्वारा बदल दिया गया। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने ईवीएम मशीन के खराब होने की बात कही थी। इन दलों ने बैलट पेपर के जरिए एक बार फिर चुनाव कराने की मांग की थी।

Congress symbol button not working in Poonch polling stations ||Mangnar … https://t.co/g9f6q4Phw4 via @YouTube — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 11, 2019

