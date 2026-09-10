बिहार की राजनीति में इन दिनों नाम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पहले बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने की मांग उठी और अब यह बहस सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नाम तक पहुंच गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के नाम को लेकर ऐसा सुझाव दिया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।

खगड़िया में एक सभा को संबोधित करते हुए संजय झा ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से पार्टी का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड का नाम बदलकर ‘जनता दल नीतीश’ कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में ‘नीतीशकरण’ को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

संजय झा ने क्या कहा?

संजय झा ने नीतीश कुमार के राजनीतिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के नाम में भी उनका नाम शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे अपनी ओर से आग्रह के तौर पर रखा। उनके मुताबिक, जेडीयू को अब ‘जनता दल नीतीश’ के नाम से जाना जाना चाहिए।

संजय झा के इस बयान को नीतीश कुमार के साथ पार्टी की पहचान को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, यह अभी केवल एक सुझाव है और पार्टी की ओर से नाम बदलने को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है।

पहले बख्तियारपुर का नाम बदलने की उठी थी मांग

जेडीयू के नाम को लेकर यह बयान ऐसे समय आया है, जब बिहार में बख्तियारपुर का नाम बदलकर ‘नीतीशपुर’ करने की मांग भी चर्चा में है। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन समेत कई नेताओं की ओर से इस तरह की मांग सामने आ चुकी है।

अब जेडीयू के नाम में नीतीश कुमार का नाम जोड़ने की मांग ने इस मुद्दे को और दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ शहर का नाम बदलने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नाम में बदलाव का सुझाव सामने आया है।

क्या सच में बदलेगा जेडीयू का नाम?

फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जेडीयू ने अपना नाम बदलने का फैसला कर लिया है। संजय झा ने यह बात एक राजनीतिक सभा में सुझाव और आग्रह के तौर पर कही है। पार्टी स्तर पर इसे लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

अगर भविष्य में इस प्रस्ताव पर पार्टी विचार करती है और इसे मंजूरी मिलती है, तो जनता दल यूनाइटेड की पहचान सीधे नीतीश कुमार के नाम से जुड़ जाएगी। हालांकि, नाम बदलने का फैसला पार्टी के बड़े नेताओं को ही लेना है।

बिहार की राजनीति में नेताओं के नाम और राजनीतिक विरासत को लेकर पहले भी कई तरह की मांगें सामने आती रही हैं। ऐसे में संजय झा का यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है।

यह भी पढ़ें: लालू परिवार को बड़ा झटका, राबड़ी-तेजस्वी समेत 9 के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का आदेश

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने LARA Projects, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स, विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।