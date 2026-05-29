Rajya Sabha Election: अगले महीने जब 23 सांसद राज्यसभा में शामिल होंगे, तो उनमें से एक मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि एन बीरेन सिंह के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है और वे मणिपुर से एकमात्र उम्मीदवार हो सकते हैं।

जून में उच्च सदन में खाली होने वाली 23 सीटों में से चार-चार सीटें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से, तीन-तीन सीटें मध्य प्रदेश और राजस्थान से और एक-एक सीट मेघालय, मणिपुर, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश से हैं।

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के एक करीबी सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने इसके बारे में सुना है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक उनसे सीधे तौर पर इस बारे में कोई बात नहीं की है।” दिल्ली में बीजेपी के एक नेता ने भी इस तरह की संभावना की पुष्टि की। नेता ने कहा, “इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही लेगा।”

पिछले साल एन बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा

सूत्रों ने बताया कि पद से हटाए गए मुख्यमंत्री को खुश करने और मणिपुर के दो कद्दावर नेताओं को, जहां तक संभव हो, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में व्यस्त रखने की जरूरत है। मणिपुर में लगभग दो सालों तक चले जातीय संघर्ष के बाद, एन बीरेन सिंह को 9 फरवरी, 2025 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। एक साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री की घोर निराशा के बावजूद, उनके प्रतिद्वंद्वी वाई खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, उनके इस्तीफे के समय और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा खेमचंद को चुने जाने के समय दोनों ही मौकों पर बीरेन सिंह को यह आश्वासन दिया गया था कि दिल्ली उनका ख्याल रखेगी और उनके राजनीतिक करियर को कोई खतरा नहीं होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी पार्टी ने उन्हें उचित महत्व दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य से संबंधित मुद्दों पर उनसे नियमित रूप से बातचीत करते रहे। सूत्रों के अनुसार, जब खेमचंद के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा होनी थी, तब शाह ने सिंह को यह सम्मान देने के लिए चुना।

राज्य के एक भाजपा नेता ने कहा, “केंद्रीय नेतृत्व द्वारा वाई. खेमचंद सिंह के नाम पर फैसला लेने से पहले, उनसे मुख्यमंत्री पद के लिए दो नाम सुझाने को भी कहा गया था। हालांकि, उनके सुझाए गए उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ, लेकिन पार्टी में उनके प्रमुख सहयोगियों को खेमचंद मंत्रिमंडल में जगह दी गई।”

हालांकि, पार्टी इस बात से भी वाकिफ है कि राज्य में दो राजनीतिक दिग्गजों के होने के क्या नुकसान हो सकते हैं, खासकर तब, जब उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे न हों। जब 2024-25 के दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर बीरेन सिंह को पार्टी के भीतर ही बगावत का सामना करना पड़ रहा था, तब खेमचंद की आवाज सबसे ज्यादा मुखर थी।

खेमचंद सिंह ने बीरेन सिंह की आलोचना की थी

नवंबर 2024 में, खेमचंद सिंह ने राज्य में कानून-व्यवस्था के संकट और अशांति के बीच इस्तीफा देने से मना करने पर बीरेन सिंह की खुले तौर पर आलोचना की थी। उन्होंने कहा, “मैंने उनसे एक-दो बार इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन वह अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “वह अब तक शांति बहाल नहीं कर पाए हैं, तो फिर वह इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?”

3 फरवरी 2025 को बीरेन सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रहे खेमचंद ने दिल्ली का दौरा किया और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री को नहीं बदला गया तो राज्य सरकार गिर सकती है। कुछ दिनों बाद, बीरेन सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

खेमचंद के मुख्यमंत्री बनने से राज्य में बीरेन के लिए राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि, उन्हें अभी भी कई विधायकों का समर्थन हासिल है और उनके करीबी लोग सरकार में शामिल हैं, लेकिन राजनीति में पद छोड़ने के बाद प्रभाव कम होने लगता है। यह घटनाक्रम मणिपुर में इस बात की फुसफुसाहट के बीच आया है कि अगर बीरेन सिंह को रियायत नहीं दी गई तो वह अगले साल के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी खुद की पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, जिसे भाजपा टालना चाहती थी।

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मणिपुर में पिछले साल से हिंसा का दौर जारी है। राज्य की जनता से सीएम एन बीरेन सिंह ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य के लोगों से पिछले साल तीन मई से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए माफी मांगता हूं। कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और कई लोगों ने अपना घर भी छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल का अंत आशावादी तरीके से हुआ है और उम्मीद है कि साल 2025 में हालात सामान्य हो जाएंगे। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…