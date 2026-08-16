स्वतंत्रता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ के कथित अपमान को लेकर सोनिया गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी पार्टियों के हमले के बाद रविवार को उनके खिलाफ पहले तो कर्नाटक में एक केस दर्ज हुआ तो वहीं दूसरी शिकायत दिल्ली में भी दर्ज हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है।

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर यह शिकायत दी है। यह शिकायत एक अधिवक्ता ने दी है। इससे पहले कर्नाटक के मंगलुरु में एक बीजेपी नेता विकास पुदूर ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

शिकायत में क्या कहा गया है?

दिल्ली में दी गई गई शिकायत के अनुसार, 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें ‘वंदे मातरम’ गाया जा रहा था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि समारोह में मौजूद सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का शुरुआती हिस्सा गाए जाने के बाद कुछ इशारे किए।

निष्पक्ष जांच की हुई मांग

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि इन इशारों से ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इसके आगे के गायन पर आपत्ति जता रही थीं। शिकायत में एक वीडियो का भी जिक्र किया गया, जिसमें राहुल गांधी को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं।” शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और दोनों नेताओं के दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की।

मंगलुरु में बीजेपी नेता ने दर्ज कराई शिकायत

इससे पहले कर्नाटक के मंगलुरु में BJP नेता विकास पुत्तूर ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। साथ ही विकास पुत्तूर ने कहा है कि अगर इस एफआईआर पर कर्नाटक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विकास ने भी अपनी शिकायत में वंदे मातरम के कथित अपमान का ही जिक्र किया।

क्या है ये पूरा विवाद?

यह विवाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है। विवाद एक वायरल वीडियो के बाद शुरू हुआ, जिसमें वंदे मातरम् के पूर्ण संस्करण के दौरान सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करते और इशारा करते हुए देखा गया। इसको लेकर देशभर में नाराजगी देखी गई है। बीजेपी ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

हालांकि, कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी के कामों का वेन्यू पर बजाए गए नेशनल सॉन्ग से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि वह बस यह पक्का करने की कोशिश कर रही थीं कि इवेंट में वंदे मातरम ठीक से गाया जाए।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़े वंदे मातरम विवाद को लेकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सोनिया जी ने जो किया वह वंदे मातरम का अपमान नहीं था और बीजेपी कैसे इसे अपमान की श्रेणी में रख सकती है और अगर रख रही है तो इस बात को साबित करे कि यह अपमान है। यहां पढ़ें पूरी खबर…