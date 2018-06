केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। गृह राज्य मंत्री की ये टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने मंझधार में छोड़ दिया है और यूपीए के कार्यकाल में हुए अच्छे कामों पर पानी फेर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी विपक्षियों के निशाने पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार (19 जून) को ट्वीट कर हमला बोला, “भाजपा-पीडीपी के अवसरवादी गठबंधन ने जम्मू एवं कश्मीर में आग लगा दी, जिसमें हमारे बहादुर सैनिकों सहित कई मासूमों की जान चली गई। इससे भारत को रणनीतिक नुकसान पहुंचा और इससे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की वर्षों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। राज्यपाल शासन में यह नुकसान जारी रहेगा। अयोग्यता, अहंकार और घृणा हमेशा असफल होती है।”

Sardar Patel ji solved all other regions. Nehru ji took charge of Kashmir & created more trouble. Thousands of people were killed, Kashmiri Pandits were slaughtered while more than 1,60,000 were forced out. Your family & party ruined Kashmir & you are accusing BJP? https://t.co/ifKykB6uiA

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 20, 2018