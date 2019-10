चुनाव प्रचार की टेंशन खत्म, बंगाली मार्केट में नाश्ता करने पहुंचे राहुल गांधी

Assembly Election 2019: विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार बंद हो चुका है। ऐसे में अब सभी दलों के नेता अपना समय अलग-अलग ढंग से बिता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने दोस्तों के साथ शनिवार को दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में आरामदायक पल बीताते नजर आए। यहां वह लंच करने पहुंचे थे। सेंट्रल दिल्ली में स्थित बंगाली स्वीट हाउस में राहुल गांधी ने लंच किया और यह जानकारी ट्वीट पर साझा की गई।

एक ट्विटर हैंडल के जरिए लिखा गया, “भारतीय राजनेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीएसएच बंगाली मार्केट में लंच करते देखे गए।” गौरतलब है कि बंगाली स्वीट हाउस मंडी हाउस के पास टोडरमल रोड पर स्थित है और यह करीब 9 दशक पुराना है।

Congress leader Mr @RahulGandhi having lunch at @BSH_BengaliMkt in Delhi today… pic.twitter.com/ERyas7kZu7

— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) October 19, 2019