बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोनावायरस संक्रमण से पॉजिटिव पाई गईं हैं। रिपब्लिक टीवी ने जब सिंगर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई पार्टी नहीं की। वहीं राजस्थान की पूर्व सीएम के ट्वीट से इस बात की साफतौर पर पुष्टि होती है कि कनिका कपूर पार्टी में शामिल हुई थीं।

इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी वायरल हो रही हैं जिसमें सिंगर कनिका कपूर, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे व सांसद दुष्यंत सिंह भी दिखाई दे रहे हैं।

While in Lucknow, I attended a dinner with my son Dushyant & his in-laws. Kanika, who has unfortunately tested positive for #Covid19 was also a guest.

As a matter of abundant caution, my son & I have immediately self-quarantined and we’re taking all necessary precautions.

