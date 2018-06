मुगलसराय के बाद अब बख्तियारपुर जंक्शन पर उठा विवाद, बीजेपी प्रवक्ता ने नाम बदलने की उठाई मांग

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो जाने के बाद एक नए स्टेशन के नाम को लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। दरअसल, बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने बिहार के पटना स्थित बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदलने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से अपील की है। अश्विनी ने ट्वीट कर कहा, ‘बख्तियारपुर जंक्शन का नाम क्रूर मुस्लिम आक्रमणकारी भातियार खिलजी के नाम पर रखा गया है। ये वही व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का खात्मा किया था और दुर्भाग्य से हम इसका नाम बदलने में नाकाम रहे। मैं नीतीश कुमार, सुशील मोदी, पीयूष गोयल और मनोज सिन्हा से इस तरफ ध्यान देने की अपील करता हूं।’ हाल ही में रेल मंत्रालय ने मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी।

Bakhtiyarpur Junction is named after Cruel Muslim Invader Bhatiyar Khiljee. He was the same person who destroyed Nalanda University. And unfortunately we failed to rename it. I request @NitishKumar @SushilModi @PiyushGoyal & @manojsinhabjp Ji to take cognizance of this matter pic.twitter.com/GvmVb2Pmwo

— Ashwini Upadhyay (@AshwiniBJP) June 9, 2018