भरूच के एक गांव में चुनाव हारने के बाद पिता-पुत्र द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति बंद करने के आरोप में गिरफ्तारी के कुछ सप्ताह बाद वलसाड जिले में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। वलसाड में भी भाजपा के एक कार्यकर्ता ने कथित तौर पर ग्राम पंचायत के बोरवेल से लोगों को पानी लेने से रोक दिया। जिसकी वजह थी कि हाल ही में हुए तालुका पंचायत चुनावों में भाजपा एक सीट हार गई थी।

जिसकी वजह से वलसाड के गढ़वी गांव की तबदमल फलिया (गली) के निवासियों को कम से कम दो दिनों तक पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता अमरीश बुधेर ने उन्हें उस बोरवेल तक पहुंचने से रोक दिया, जिसे राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत की जमीन पर लगवाया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने 26 अप्रैल को हुए कपराडा तालुका पंचायत चुनावों में इस सीट पर जीत हासिल की थी।

संबंधित तालुका पंचायत में कुल 22 सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटें भाजपा के उम्मीदवारों ने और शेष चार सीटें कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीती हैं।

भाजपा से संबद्ध गढ़वी गांव के सरपंच बापू खरपड़े ने कहा कि हमारा गांव कपराडा तालुका पंचायत की सुलिया सीट के अंतर्गत आता है। हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनीषा गोंड ने सुलिया सीट पर भाजपा उम्मीदवार मेरी बहू याशी मुकेश खरपराडे को हराकर जीत हासिल की।

खरपड़े ने आगे कहा कि मंगलवार को मुझे अमरीशभाई बुधेर द्वारा ग्रामीणों को बोरवेल से पानी न देने की जानकारी मिली और मैंने उन्हें चेतावनी दी। 2012 में जब राज्य सरकार के फंड से यह बोरवेल खुदवाया गया था, तब मैं सरपंच था। अमरीशभाई गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मंगलवार शाम को मैं और ग्राम तलाटी (राजस्व अधिकारी) चेतन भोये उनसे मिले और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। आज से लोगों को बोरवेल से पानी मिलना शुरू हो गया है।

तबादमल गली के निवासी भरत सुरुम के अनुसार, अमरीश ने हमें बताया था कि बोरवेल उनकी इच्छा पर लगवाया गया था और लोगों को इससे पानी इस्तेमाल करने से रोकना उनका अधिकार है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को इस गली से कम वोट मिले थे, इसलिए अब उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के अलावा किसी को भी बोरवेल से पानी लेने की अनुमति नहीं होगी। गांव की महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। हमने इस बारे में स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की थी और आज से हमने बोरवेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, रविवार को बुधेर ने कथित तौर पर गांव वालों से कहा कि गली में रहने वाले 35 परिवारों (लगभग 200 लोग) ने चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया था। सूत्रों ने बताया कि उस समय गांव के सरपंच अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे, इसलिए किसी भी ग्रामीण ने बुधेर को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की।

सोमवार और मंगलवार को तबदमल फलिया की महिलाएं प्लास्टिक की बोतलों और बाल्टियों में पानी लाने के लिए लगभग 800 मीटर तक समूहों में पैदल चलीं। इसके बाद, स्थानीय लोगों ने काप्राडा तालुका विकास अधिकारी आनंद पटेल को एक ज्ञापन सौंपा। जिन्होंने ग्राम तलाटी को इस मामले में हस्तक्षेप करने का निर्देश दिया।

तलाती भोये ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गांव की आबादी लगभग 700 है और यह दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश के पास स्थित है। अमरीश ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और हमें माफीनामा लिखा है, जिसे हमने अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। बुधवार दोपहर से ग्रामीणों को बोरवेल से पानी मिल रहा है।

इसी बीच, कपराडा से भाजपा विधायक जीतू चौधरी ने कहा कि अमरीश बुधेर हमारे सक्रिय पार्टी कार्यकर्ता हैं और घटना की जानकारी मिलते ही हमने उनसे बात की। हमने उन्हें समझाया कि वे इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत न करें। बाद में उन्होंने हमारी बात मान ली और ग्रामीणों को पानी लेने की अनुमति दी। हालांकि, बुधेर से उनका बयान लेने के लिए संपर्क नहीं हो सका।

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