पश्चिम बंगाल में शानदार जीत हासिल करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल से पावर में रही तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन स्पष्ट जनादेश के बाद भी ममता बनर्जी ने हार स्वीकार नहीं की और भाजपा पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर वोटो चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया।

विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर हाथ बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने यह भी संकेत दिया कि वह फिर से अपनी “सड़क पर संघर्ष करने वाली विपक्षी नेता” की भूमिका में लौटने की तैयारी में हैं। यही छवि कभी टीएमसी को साल 2011 में 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को खत्म करने तक ले गई थी।

ममता ने कहा, “मैं अब आजाद पंछी हूं। मैं पहले भी सड़कों पर थी और फिर वहीं लौटूंगी।” उनके इस बयान से साफ है कि अब वह भाजपा के खिलाफ आक्रामक आंदोलन की राजनीति की राह पकड़ने वाली हैं।

हालांकि, नई विधानसभा में टीएमसी की सीटें 2021 के 215 से घटकर सिर्फ 80 रह गई हैं, जबकि भाजपा 207 सीटों तक पहुंच गई है। इसके बावजूद पार्टी के पास लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, जो उसे राष्ट्रीय राजनीति में अब भी अहम ताकत बनाए रखते हैं। लेकिन बंगाल में पार्टी को फिर से खड़ा करना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होगा।

गढ़ में हार बड़ा झटका

इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका उन्हें अपने ही गढ़ भवानीपुर सीट पर लगा, जहां भाजपा के बड़े चेहरे और उनके पूर्व सहयोगी सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 13 हजार से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इससे पहले 2021 में भी सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर ममता को करीब 1,900 वोटों से मात दी थी।

2026 के चुनावों से पहले, TMC में ममता के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी द्वारा लाई गई एक नई व्यवस्था देखने को मिल रही थी, जिसका मकसद ‘व्यक्तित्व-आधारित नेतृत्व’ से हटकर ‘प्रदर्शन-आधारित मॉडल’ की ओर बढ़ना था। चुनावों में मिली करारी हार इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है।

पार्टी को चुनाव में तब बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्री और बड़े चेहरे हार गए। इनमें चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पांजा, अरूप बिस्वास, सुझीत बोस और ब्रात्य बसु जैसे नाम शामिल हैं।

पार्टी के भीतर बढ़ने लगी नाराजगी

चुनावी हार के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष की आवाजें भी उठने लगी हैं। बुधवार को हार के दो दिन बाद ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर नव-निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद पार्टी की आगे की रणनीति तय करने के साथ विधायकों का मनोबल बढ़ाना भी था।

सूत्रों के मुताबिक, कम से कम 10 विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इनमें सागरदिघी से जीतने वाले बायरन बिस्वास भी शामिल थे, जो कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में आए थे। हालांकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि जिन क्षेत्रों में चुनाव बाद हिंसा हुई है, वहां के विधायकों को बैठक में न आने के लिए कहा गया था।

लेकिन उसी नेता ने यह भी माना कि पार्टी नेतृत्व इस हार के बाद संगठन को एकजुट रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा, “हमें नहीं पता कि छह महीने या एक साल बाद कितने नेता पार्टी के साथ बने रहेंगे।”

अभिषेक बनर्जी पर उठने लगे सवाल

विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर अब खुलकर आलोचना भी सामने आने लगी है। कूचबिहार के वरिष्ठ नेता रवींद्रनाथ घोष ने जिले में पार्टी की हार के लिए मंत्री उदयन गुहा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “अगर उदयन गुहा को नहीं हटाया गया तो टीएमसी कूचबिहार में फिर खड़ी नहीं हो पाएगी।”

फरक्का के पूर्व विधायक मोनिरुल इस्लाम ने भी पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने विधायकों को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा, “मैं खुद उनसे मिलने कोलकाता दफ्तर गया था, लेकिन दो घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं हुई। वह विधायकों को गुलाम समझते थे।”

मालदा के नेता कृष्णेंदु रॉय चौधरी ने भी हार के लिए अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि नेताओं की व्यक्तिगत टिप्पणियां पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं मानी जानी चाहिए।

चुनाव बाद हिंसा और बढ़ता दबाव

भाजपा की जीत के बाद बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। बुधवार रात मामला और गंभीर हो गया जब भापजा नेता सुवेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

भाजपा ने इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद ममता की पार्टी बचाव के मोड में नजर आई और उसने हत्या की राज्य पुलिस की जगह सीबीआई जांच की मांग कर दी। पार्टी ने बयान जारी कर चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की और दावा किया कि पिछले तीन दिनों में भाजपा समर्थित तत्वों ने TMC कार्यकर्ताओं की भी हत्या की है।

मामलों और जांच एजेंसियों का डर

टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह डर भी बढ़ रहा है कि बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद उनके खिलाफ कई नए मामले दर्ज हो सकते हैं। भाजपा पहले ही टीएमसी सरकार के “भ्रष्टाचार और अत्याचार” पर श्वेत पत्र लाने की बात कह चुकी है।

बैठक में ममता बनर्जी ने अपने विधायकों से कहा, “हमें अपनी कानूनी टीम और मजबूत करनी होगी क्योंकि भाजपा हमारे खिलाफ और केस करेगी।” पार्टी के कई बड़े नेता पहले से ही ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। पार्टी हमेशा इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती रही है। अब उसे डर है कि भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज हो सकती हैं।

कोयला घोटाले जैसे मामलों में केंद्रीय एजेंसियां पहले ही टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कस चुकी हैं। ईडी इस मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा से भी पूछताछ कर चुकी है।

संगठन कमजोर पड़ने का खतरा

इस चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 45.8 प्रतिशत पहुंच गया, जो 2021 में करीब 38 प्रतिशत था। वहीं टीएमसी का वोट शेयर लगभग 48 प्रतिशत से गिरकर 40.8 प्रतिशत रह गया। कभी जमीनी संगठन के दम पर खड़ी हुई टीएमसी अब नेतृत्व संकट से जूझती दिख रही है। मुकुल रॉय, सुवेंदु अधिकारी और पार्थ चटर्जी जैसे नेता कभी पार्टी संगठन की रीढ़ माने जाते थे। अब पार्टी में मजबूत नेताओं की बी-टीम की कमी साफ दिखाई दे रही है।

आने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी की एकजुटता की असली परीक्षा होगी। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने माना, “ममता बनर्जी विपक्ष की नेता के रूप में ज्यादा प्रभावी रहीं। लेकिन अब पुराना नैरेटिव कमजोर पड़ रहा है। हमारी उम्मीद सिर्फ भाजपा सरकार की गलतियों पर टिकी है। तभी हम फिर सड़क पर उतर पाएंगे।”

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की घोषणा कर दी है। आज ही बंगाल विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा था। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे, जिसमें बीजेपी को 207 और टीएमसी को 80 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पूरी खबर पढ़ें…