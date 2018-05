‘एंग्री हनुमान’ बनाने वाले शख्स ने बनाई पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर, आते ही हुई वायरल

कर्नाटक चुनाव की तैयारियों के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक युवा चित्रकार की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। वजह थी ‘एंग्री हनुमान’ की वह तस्वीर जो जमकर वायरल हुई थी। तस्वीर को कई लोगों के वाहनों के पीछे भी लगा देखा गया। पीएम मोदी से तारीफ पाकर अब इस चित्रकार ने उन्हीं की एक तस्वीर बनाकर उनको धन्यवाद बोला है। यह तस्वीर भी आते ही वायरल हो गई। तस्वीर बनाने वाले चित्रकार वैसे तो कला प्रेमियों के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो हम उनको बता दें कि ये कर्नाटक से ही हैं, नाम है करण आचार्यं। मंगलौर के करण आचार्य ने तीन साल पहले दोस्तों की डिमांड पर एंग्री हनुमान की तस्वीर बनाई थी। कई मीडिया इंटरव्यू में करण बता चुके हैं कि उन्होंने एक प्रयोग किया था और फलस्वरूप गुस्से वाली भाव भंगिमा लिए हनुमान जी की तस्वीर बन गई थी। एक इंटरव्यू में करण आचार्य ने बताया था कि गणेश चतुर्थी के दौरान उनके दोस्तों ने एक यूनीक तस्वीर बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था- ”हमने कुछ अलग आर्टवर्क करने की सोची। गूगल में सर्च करने पर भगवान हनुमान की कई तस्वीरें आती हैं। मैंने उनसे कुछ अलग करने की सोची। मैंने एक ही रंग से हनुमान की तस्वीर बनाने के बारे में सोचा। मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया क्योंकि ये रंग भगवान हनुमान का प्रतीक माना जाता है। इस आर्ट को बनाने में आधे घंटे का समय लगा। मुझे यकीन नहीं था कि ये तस्वीर इतनी वायरल हो जाएगी।”

Dear sir @narendramodi , thank u for observing and appreciating my work. This is a small token of thanks to u. Hope u like it. pic.twitter.com/Bl5S8fmWaK

इस तस्वीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था- ”करण आचार्य ने हनुमान जी की जो तस्वीर बनाई उसकी देशभर में गूंज उठी। देश भर में उसकी चर्चा हुई और वह बहुत प्रशंसनीय है। मैंने देखा कि देशभर के टीवी वाले करण आचार्य का इंटरव्यू लेने के लिए कतार लगाकर खड़े थे। यह करण आचार्य की कला की ताकत थी। उसकी कल्पना शक्ति की ताकत थी।” पीएम मोदी से मिली तारीफ पर करण आचार्य ने मीडिया से शेयर किया कि उनके दोस्तों ने फोन करके बताया कि पीएम ने उनकी तारीफ की, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तारीफ करते हुए पीएम मोदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देख वह हैरान भी थे और खुश भी। करण ने कहा- ”यह एंग्री नहीं, हनुमान का एटीट्यूड फेस है।” उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल बताया था।

Artist Karan Acharya who created the viral image of Lord Hanuman says, 'It is not angry, this is Hanuman's attitude face. I'm happy to see my art everywhere.' His art was appreciated by PM at a rally in Karnataka, on being asked about this he said, 'I was both shocked & happy.' pic.twitter.com/dK1Kh9CkfE

— ANI (@ANI) May 7, 2018