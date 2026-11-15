अर्नब और मुरासु साइक्लोन को आए हुए अभी एक भी माह नहीं हुए हैं कि एक और शक्तिशाली साइक्लोन यानी चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। रविवार को मौसम विभाग (IMD) ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक और चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है।

आईएमडी के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में एक ‘डिप्रेशन’ (निम्न दबाव का क्षेत्र) बना है। अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

क्या नाम होगा इस चक्रवात का?

विभाग ने आगे बताया कि जब यह चक्रवात का रूप ले लेगा, तो इसे ‘अकवान’ कहा जाएगा। यह नाम ईरान की ओर से दिया गया है। 16 नवंबर के आसपास यह चक्रवात में बदल सकता है और 18 नवंबर तक आंध्र प्रदेश के तट की ओर इसके बढ़ने की संभावना है।

IMD ने यह भी कहा, “इस सिस्टम के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 16 नवंबर को दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों में एक चक्रवाती तूफान (साइक्लोनिक स्टॉर्म) में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। 17 नवंबर को यह और अधिक तीव्र होकर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवाती तूफान (सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म) का रूप ले लेगा। इसके बाद, अगले दो दिनों में इसके और अधिक तीव्र होने और उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ने की संभावना है।”

बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तीसरा चक्रवात

बता दें ‘अकवान’ इस साल बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तीसरा चक्रवात होगा। गौरतलब है कि यह उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल हैं) में मानसून के बाद के मौसम में बनने वाला तीसरा चक्रवात होगा।

रविवार सुबह, यह डिप्रेशन श्रीलंका के त्रिंकोमाली से लगभग 620 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, श्री विजय पुरम से 680 किमी पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम, चेन्नई से 800 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम से 960 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर से 1070 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में स्थित था।

दो राज्यों के लिए जारी हुआ अलर्ट

मौसम विभाग ने आने वाले चक्रवात को देखते हुए तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी दी है। खराब मौसम और समुद्र में कठिन परिस्थितियों को देखते हुए, मछुआरों को अगले हफ्ते समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

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भीषण चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ सोमवार देर रात दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण नेल्लोर, प्रकाशम और बापटला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें