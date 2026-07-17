Maharashtra Politics: एनसीपी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कुछ नेता राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के राजनीतिक करिये को सोची समझी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के अगले विस्तार में पार्थ पवार की जगह पर विचार किया जाए।

एनसीपी उपाध्यक्ष उदयकुमार अहेर द्वारा 13 जुलाई को लिखा गया यह पत्र पार्थ पवार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात के कुछ घंटों बाद सार्वजनिक हुआ। सत्ताधारी पार्टी के भीतर बढ़ती हलचल के बीच एनसीपी नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकातों का यह सिलसिला जारी है।

लोकसभा चुनाव के बाद पार्थ को जानबूझकर किनारे कर दिया गया था

पत्र में अहेर ने आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्थ को जानबूझकर किनारे कर दिया गया था। पत्र में कहा गया है, “कुछ लोग सोची-समझी साजिश के तहत पार्थ दादा के राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए, हमें पार्थ दादा को केंद्रीय कैबिनेट में अपनी काबिलियत साबित करने का मौका देना चाहिए, ताकि उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके जो आरोप लगा रहे हैं और गलतफहमियां फैला रहे हैं।”

पार्थ को बड़ी राजनीतिक भूमिका दी जाए- अहेर

अहेर ने यह भी दावा किया कि अजित पवार चाहते थे कि पार्थ को बड़ी राजनीतिक भूमिका दी जाए। इसमें कहा गया, “2019 के लोकसभा चुनावों के बाद, पार्थ दादा को नीचा दिखाने और उनका मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर काम किया गया। अजीत दादा आश्वस्त थे कि पार्थ को एक बड़ा अवसर दिया जाना चाहिए। अब हमें उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए।”

केंद्रीय कैबिनेट के संभावित विस्तार को युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का मौका बताते हुए अहेर ने पार्थ को एक दूरदर्शी नेता बताया जो युवा वोटरों के साथ पार्टी के जुड़ाव को मजबूत करने में सक्षम हैं।

एनसीपी अंदरूनी तौर पर जूझ रही

यह पत्र ऐसे वक्त में सामने आया है जब एनसीपी साफ तौर पर अंदरूनी तौर पर जूझ रही है। इस हफ्ते की शुरुआत में, राज्य अध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के बीच अलग-अलग मुलाकातों ने पार्टी के भीतर मतभेदों की अटकलों को हवा दी। खबर है कि डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इन मुलाकातों के बारे में जानकारी न दिए जाने पर नाराजगी जताई है, जबकि पटेल ने सार्वजनिक रूप से एनसीपी के अंदर सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही है।

इस पृष्ठभूमि में पार्थ की फड़नवीस के साथ मुलाकात अहम हो जाती है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एनसीपी नेताओं के साथ भविष्य की किसी भी बैठक के बारे में पवार परिवार को जानकारी दी जाएगी। इस कदम को पार्टी के भीतर और गलतफहमियां पैदा होने से रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

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एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी (एसपी) के विलय की चर्चा को फिर से हवा दी है। तटकरे ने गुरुवार को कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने अजित पवार की मृत्यु के बाद इस मुद्दे पर चर्चा रोक दी थी। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि बातचीत को फिर से शुरू करना पार्टी पर निर्भर है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…