अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका के एडवांस नोटिस को लेकर BJP सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

सोमवार (16 अगस्त, 2021) को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने यह बात कही। अफगानिस्तान पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के संयुक्त बयान को साझा करते हुए लिखा, “अमेरिका का कई सारे देशों को एडवांस नोटिस है। पर यह भारत को नहीं दिया गया। मोदी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उनके द्वारा अमेरिकियों को बिना किसी लेन-देन के मक्खन लगाना भारत के लिए विनाशकारी है।”

Joint Statement on Afghanistan – United States Department of State https://t.co/MVmDBJnHj5 : Advance Notice by US to so many countries. But not to India. Modi must take note. Buttering Americans by him without give and take is disastrous for India.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 16, 2021