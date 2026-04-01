सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए। वह पिछले 40 सालों से 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फुल्का केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और अन्य लोगों की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए।

भाजपा में शामिल होने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता हरविंदर सिंह फुल्का ने कहा, “मैं पिछले 40 सालों से 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए लड़ रहा हूं और तब से भाजपा ने मेरा साथ दिया है। मैंने उनके साथ मिलकर अपनी लड़ाई लड़ी है। मैंने भाजपा के लिए बहुत लीगल वर्क भी किया है। मैं 2014 से 2017 तक तीन साल तक आम आदमी पार्टी (AAP) में रहा लेकिन मेरा शुरू से ही भाजपा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है।”

#WATCH | Delhi: After joining the BJP, senior advocate HS Phoolka says, "I have been fighting the fight for the 1984 riots (victims) for the last 40 years, and I have been supported by the BJP since then…I have fought my fight together with them. I have also done a lot of legal… https://t.co/s1wcrOm827 pic.twitter.com/xg332B3pES — ANI (@ANI) April 1, 2026

भाजपा से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती जिसमें मैं लौट सकूं- एचएस फुल्का

फुल्का ने आगे कहा, “पंजाब में स्थिति वास्तव में खराब है, फिरौती के फोन आ रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, नशे का खतरा है। पंजाब की धरती 13-14 सालों में बंजर हो जाएगी लेकिन सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। इसलिए, मैं पंजाब के लिए राजनीति में लौट रहा हूं। भाजपा से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती जिसमें मैं लौट सकूं।”

वकील एचएस फुल्का ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया था। वह साल 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे लेकिन पांच साल बाद 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। फुल्का ने 2014 का लोकसभा चुनाव पंजाब के लुधियाना से आप उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। इस चुनाव में वह कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू से हार गए थे।

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे फुल्का

साल 2017 में फुल्का ने पंजाब की दाखा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के मनप्रीत सिंह अयाली को हराकर जीत हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील फुल्का 2017 में करीब तीन महीने तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता हरविंदर सिंह फुल्का ने अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में गठित न्याय रणजीत सिंह आयोग के बावजूद बेअदबी के मामलों में न्याय की धीमी गति से असंतोष जताते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया और पार्टी छोड़ दी थी।

दिसंबर 2024 में फुल्का ने शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने की घोषणा की थी

दिसंबर 2024 में फुल्का ने सार्वजनिक रूप से शिरोमणि अकाली दल में शामिल होकर एक नए राजनीतिक कदम की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल को मजबूत करने के अभियान के पहले ही दिन वे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि, कई कारणों से वह औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे।

राजनीति से परे एचएस फुल्का को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सबसे लंबे कानूनी संघर्षों में से एक का नेतृत्व करने के लिए लंबे समय से जाना जाता है। उन्होंने दशकों तक कई पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व किया, अक्सर बिना किसी शुल्क के मुकदमे लड़े और मामलों को फिर से खोलने और दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब के बरनाला जिले के भादौर गांव के मूल निवासी फुल्का सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिनमें किसानों के बीच जैविक खेती और जल संरक्षण प्रथाओं की वकालत करना शामिल है।

पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में हुए शामिल

पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में लिएंडर पेस को पार्टी मुख्यालय में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें