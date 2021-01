लता मंगेशकर की आवाज पर सवाल उठाने वाली एक ट्रोल को गायक अदनान सामी ने ट्विटर पर करारा जवाब दिया। गायक अदनान सामी ने जब ट्रोल के ट्वीट का जवाब दिया तो इसके बाद बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां लता मंगेशकर के समर्थन में आ खड़ी हुईं।

गायक अदनान सामी ने ट्वीट किया,”बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद… कई बार अपना मुँह खोल शक को दूर करने की तुलना में चुप रहकर बेवकूफ दिखना ज्यादा बेहतर होता है !!” सामी का ट्वीट एक ट्रोल के जवाब में आया जिसने लिखा था: “भारतीयों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि लता मंगेशकर के पास एक अच्छी आवाज है।” इसके बाद बॉलीवुड बिरादरी के कई लोगों ने भी भारत रत्न गायिका को ट्रोल करने के लिए ट्रोल को आड़े हाथ लिया और मंगेशकर का बचाव किया।

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने लिखा,“सरस्वती और परमात्मा में मेरे भरोसे का एकमात्र कारण लता मंगेशकर हैं। इसी तरह शैतान में विश्वास करने की वजह लता मंगेशकर से नफरत करने वाले हैं। ” उन्होंने लिखा,”मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले जीवन में लता मंगेशकर से नफरत करनेवाले हमारे जैसे मनुष्य के रूप में पैदा हों । जिसके बाद वे उनकी आवाज की सुंदरता को समझ सकें।”

‘Bandar Kya Jaane Adrak Ka Swaad’.

…It’s better to stay silent and appear stupid than to open your mouth & remove all doubt!! https://t.co/kUi9dsfMGt

