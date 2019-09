अदनान सामी ने VIDEO शेयर कर उड़ाया इमरान खान का मजाक, भड़क गए पाकिस्तानी

पाकिस्तान मूल के मशहूर गायक और म्यूजिक कंपोजर अदनान सामी अक्सर ट्विटर पर पाकिस्तानी ट्रोल के साथ दो-दो हाथ करते नज़र आ जाते हैं। जब से वह भारत के नागरिक बने हैं, तब से उनके तेवर पाकिस्तान के खिलाफ और तल्ख हो चुके हैं। लगातार वह अपने ट्वीट से पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के नेताओं की पोल खोलते रहते हैं और तंज कसते रहते हैं। नतीजा उनकी और ट्रोल की जमकर कहा-सुनी हो जाती है। हाल ही में अदनान सामी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों का मजाक उड़ाया है। जिस पर पाकिस्तान के ट्विटर यूजर्स भड़क गए और उन्हें नसीहतें देनी शुरू कर दी।

अदनान सामी ने पाकिस्तानी फिल्म की एक वीडियो क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा, “पाकिस्तान के नेताओं और उनके समर्थकों की सच्चाई को बयान करती एक पाकिस्तानी फिल्म।” इस क्लिप में एक शख्स गदहों की एक सभा को संबोधित कर रहा है और खुद को उनका नेता बता रहा है। वह अपने तकरीर में गदहों और जानवरों पर होने वाले जुल्मों सितम की दांसता बयां करता है।

A Pakistani film that has described the reality of Pakistan’s leaders & their followers!!! pic.twitter.com/VVMF3TIQ59

इस क्लिप के जरिए पाकिस्तानी हुक्मरानों पर अदनान सामी द्वारा कसे गए व्यंग्य से पाकिस्तान के लोग चिढ़ गए। उन्होंने सामी की खिंचाई शुरू कर दी। लेकिन, सामी भी गजब के ट्विटर योद्धा हैं। वह भी अपने लाजवाब कॉमेंट्स से सबकी बोलती बंद कर देते हैं। यहां भी उन्होंने यही किया। जब एक यूजर ने उन्हें पाकिस्तान में पैदा होने की नसीहत दी और कहा कि वह अपने जन्म-स्थान का तिरस्कार कर रहे हैं और उन्होंने उसे निराश किया है। इस पर सामी ने लिखा कि उनका जन्म-स्थान इंग्लैंड हैं। उन्होंने अपनी शोहरत बीबीसी वर्ल्ड से कमाई है।

My dear I’m not abusing the country of my birth. I was born in England! Also, I was first discovered by @BBCWorld !

Sorted?!

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) September 28, 2019