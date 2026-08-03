कुलगाम जिले में आतंकियों द्वारा छत्तीसगढ़ के ईंट-भट्ठा मजदूरों की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत पुलिस इलाके में निगरानी तेज करेगी, रात में गश्त बढ़ाएगी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। साथ ही, प्रवासी मजदूरों को उनकी सुरक्षा के लिए तय किए गए खास इलाकों (क्लस्टर) में रखा जाएगा।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक हाईलेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। शुक्रवार शाम हुए हमले के तुरंत बाद, पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की एक संयुक्त टीम ने गांव की घेराबंदी की और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया।

उपराज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लिया

सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल सिन्हा ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले अनंतनाग में एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद सुरक्षा तंत्र को और अधिक सतर्क रहना चाहिए था। साथ ही, उन्होंने बाहरी राज्यों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए एसओपी की समीक्षा करने को कहा।

बैठक के बाद, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, खासकर बाहरी राज्यों के मजदूरों, पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि वे ईंट-भट्ठा मजदूरों को अलग-अलग जगहों पर रहने देने के बजाय उन्हें खास जगहों पर एक साथ रखें।

बडगाम में 199 ईंट-भट्ठे

घाटी में सैकड़ों ईंट-भट्ठे हैं। इनमें से ज्यादातर मध्य कश्मीर के बडगाम जिले और दक्षिण कश्मीर के तीन जिलों – अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में हैं। अकेले बडगाम जिले में 199 रजिस्टर्ड ईंट-भट्ठे हैं। इन ईंट-भट्ठों पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर जम्मू-कश्मीर के बाहर से, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं।

ये मजदूर ईंट-भट्ठों पर बनी झोपड़ियों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर सुनसान इलाकों में होती हैं। एक पुलिस अधिकारी ने माना कि यह एक चुनौतीपूर्ण काम है। उन्होंने कहा, “हर बाहरी मजदूर को सुरक्षा देना लगभग असंभव है, लेकिन हम उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाने के उपाय कर रहे हैं।”

भट्ठे अलग-अलग गांवों में फैले

उन्होंने कहा, “ईंट-भट्ठों पर हजारों बाहरी मजदूर काम करते हैं और उनमें से कई अपने परिवारों के साथ आए हैं। ये भट्टे अलग-अलग गांवों में फैले हुए हैं। हमारी योजना उन्हें और उनके परिवारों को रात के लिए उसी गांव में एक ही जगह पर लाने की है, ताकि उनकी सुरक्षा करना आसान हो सके। लेकिन हमारा मुख्य मकसद ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे।”

सूत्रों के मुताबिक, फील्ड अधिकारियों से कहा गया है कि वे बाहरी मजदूरों वाले इलाकों में निगरानी, ​​रात में गश्त और इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करें। एहतियात के तौर पर, कुछ पुलिस अधिकारियों ने बाहरी मजदूरों से अपनी आवाजाही सीमित रखने को भी कहा है।

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

मजदूरों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस ने प्रमुख टूरिस्ट प्लेस ओर जाने वाली सड़कों पर चेकपॉइंट बनाए हैं और गाड़ियों की चेकिंग व यात्रियों की तलाशी बढ़ा दी है। शुक्रवार शाम को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलामु गांव में एक आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के ईंट-भट्ठा मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एक व्यक्ति किलामु में ईंट-भट्टे पर पहुंचा, मजदूरों से बातचीत की और बहुत करीब से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी।

उनका कहना है कि हमले के समय घटनास्थल के पास लगभग 250 बाहरी मजदूर मौजूद थे। यह हमला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी श्रमिकों की हत्या अक्टूबर 2024 के बाद से मौसमी प्रवासी श्रमिकों पर पहला हमला था। पुलिस अभी तक हमले को अंजाम देने वाले का पता नहीं लगा पाई है, लेकिन गुमनाम सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है।

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