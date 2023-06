Adipurush पर नहीं थम रहा बवाल, हिंदू महासभा ने दर्ज कराई FIR, बोली- पूरी स्टार कास्ट पर हो मुकदमा

हिंदू महासभा ने लखनऊ में फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। जोर देकर कहा गया है कि पूरी स्टार कास्ट के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए।

आदिपुरुष को लेकर बड़ा विवाद (जनसत्ता फाइल फोटो)

आदिपुरुष को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। डायलॉग्स को लेकर शुरू हुआ विवाद अब FIR तक आ गया है। हिंदू महासभा ने लखनऊ में फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। जोर देकर कहा गया है कि पूरी स्टार कास्ट के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। आदिपुरुष के डायलॉग पर बवाल इससे पहले हिंदू सेना ने भी कोर्ट में फिल्म को बैन करने को लेकर याचिका दायर कर रखी है। कुछ दूसरे राज्यों से भी विवाद के सुर उठ रहे हैं। असल में आदिपुरुष में जिस तरह से रामायण को दिखाया गया है, कई लोग इसे पसंद नहीं कर रहे। ओम राउत का ये मॉर्डन विजन लोगों के गले नहीं उतर रहा है। इसके ऊपर जिस तरह के डायलॉग्स लिखे गए हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया की दुनिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। Also Read Adipurush: नहीं करते रामानंद सागर की रामायण से तुलना, लेकिन ये गलतियां तो नहीं करनी चाहिए थीं मनोज मुंतशिर ने क्या बोला? वैसे डायलॉग तो अब फिल्म के बदलने जा रहे हैं। असल में फिल्म का राइटर मनोज मुंतशिर ने ऐलान कर दिया है कि जिन पांच पंक्तियों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है, उन्हें बदला जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैंने और फ़िल्म के निर्माता-निर्देशक ने निर्णय लिया है, कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं, हम उन्हें संशोधित करेंगे, और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। मनोज मुंतशिर ने इस बात पर दुख जाहिर किया कि उन्हें इतनी जल्दी जज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है, 3 घंटे की फ़िल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन-द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाज़ी क्यों की, मैं जान नहीं पाया। जोर देकर कहा गया कि ये फिल्म सनातन के लिए बनाई गई है और इसका उदेश्य वहीं रहना चाहिए। निगेटिव पब्लिसिटी का फायदा, बंपर कमाई वैसे इन तर्कों के बीच आदिपुरुष की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। फिल्म का इंडिया और बाहर जबरदस्त कमाई का सिलसिला जारी है। दो दिन में ही ग्रास कलेक्शन 200 करोड़ के पार हो चुका है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले दिनों में भी कमाई में तेजी जारी रहने वाली है।

