किसी की ना हुई ये आदिपुरुष, दिल्ली टू हरिद्वार बवाल ही बवाल, कहीं FIR कहीं फाड़े पोस्टर, सनातनी भी नाराज

प्रभास की फिल्म आदिपुरुष को लेकर बवाल इस कदर बढ़ चुका है कि अब कई राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

आदिपुरुष पर विवाद

प्रभास की फिल्म आदिपुरुष को लेकर बवाल इस कदर बढ़ चुका है कि अब कई राज्यों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म के डायलॉग्स से नाराजगी है, दिखाई गई रामायण से आपत्ति है और हिंदू आस्था के अपमान का बड़ा आरोप लग गया है। इस समय मेकर्स सिर्फ सफाई देने का काम कर रहे हैं, चैनलों पर जा इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन फिल्म को लेकर ये बवाल थमता नहीं दिख रहा। वो डायलॉग जिन पर हो रहा बवाल जानकारी के लिए बता दें कि आदिपुरुष में भगवान हनुमान, रावण और सीता बनीं कृति सेनन को जो डायलॉग दिए गए हैं, उसी से जनता सबसे ज्यादा खफा है। उदाहरण के लिए हनुमान का बोलना- लंका लगा दूंगा, रावण का बोलना- तेरे पास कोई काम धंधा नहीं, इंद्रजीत का बोलना- मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेष नाग को लंबा कर दिया. अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। इन्हीं सब बयानों को लेकर नाराजगी चल रही है। Also Read Adipurush: नहीं करते रामानंद सागर की रामायण से तुलना, लेकिन ये गलतियां तो नहीं करनी चाहिए थीं मेकर्स पर FIR, साधु-संत नाराज इसी कड़ी में लखनऊ में आदिपुरुष के मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। अखिल हिंदू महासभा ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। महासभा का कहना है कि आदिपुरुष ने सनातन धर्म का अपमान किया है, भगवान हनुमान और भगवान राम का गलत चित्रण किया गया है। मांग की गई है कि यूपी में इस फिल्म को तुरंत बैन कर दिया जाए। इसी तरह हरिद्वार में भी फिल्म को लेकर माहौल अच्छा नहीं है। वहां तो साधु-संतो ने एक कदम आगे बढ़कर आदिपुरुष को एक बड़ा षड्यंत्र बता दिया है, सभी से अपील हुई है कि वे ये फिल्म ना देखें। अयोध्या में माहौल गर्म, बीजेपी का निशाना अयोध्या में भी आदिपुरुष को लेकर बवाल की स्थिति है। संतो ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसे ही हिंदू देवी-देवताओं का अपमान होगा तो उन्हें मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है। फिल्म को लेकर सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जोर देकर कहा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया गया है। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि ऐसी फिल्म पास कैसे हो जाती है? महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल में बवाल महाराष्ट्र से भी आदिपुरुष को लेकर कोई उत्साहजनकर खबर सामने नहीं आ रही है। वहां तो हालात ऐसे बन गए हैं कि हिंदू संगठन के लोग सिनेमा हॉल के अंदर घुस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान ही बवाल काटा जा रहा है। पालघर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर फिल्म स्क्रीनिंग के बीच में ही कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। मेकर्स की विवाद पर क्या प्रतिक्रिया? वैसे इस बवाल पर फिल्म के मेकर्स की प्रतिक्रिया भी आ गई है। फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर ने कहा है कि उन्होंने सनातन के लिए ये फिल्म बनाई है। वहीं विवादित डायलॉग्स पर उनका कहना है कि उन्होंने आज के बच्चों के लिए ये फिल्म बनाई है। इसी वजह से इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि विवाद कम होने के बजाय बढ़ गया है, ऐसे में अब आदिपुरुष के कई डायलॉग्स बदले जाएंगे।

