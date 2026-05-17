West Bengal News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर चौधरी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा पशु वध संबंधी दिशानिर्देशों पर जारी सार्वजनिक नोटिस के संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि इस नोटिस की वजह से विशेष रूप से मुर्शिदाबाद जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भ्रम की स्थिति और बेचैनी पैदा हुई है। चौधरी ने शुभेंदु को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 13 मई को पशु वध दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस ने मुर्शिदाबाद में भ्रम और बेचैनी पैदा कर दी है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी अधिक है।

चौधरी ने पत्र में क्या-क्या लिखा?

चौधरी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन ऐसी खास जगहें तय करे, जहां लोग अपने धर्म से जुड़े रीति-रिवाज और परंपराएं निभा सकें। उन्होंने पत्र में लिखा कि इन तय जगहों का इस्तेमाल केवल धार्मिक कार्यक्रमों और परंपराओं के लिए हो। उनका मानना है कि इससे नोटिस की वजह से लोगों को हो रही परेशानी का अच्छा समाधान निकल सकता है।

13 मई के नोटिस में फिर से कहा गया है कि बैल, गाय, बछड़े और नर-मादा भैंसों का वध बिना सरकारी फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं किया जा सकता। यह सर्टिफिकेट केवल नगरपालिका अध्यक्ष या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त मंजूरी से ही जारी होगा।

इस मामले में हस्तक्षेप करें- अधीर रंजन चौधरी

अधिसूचना के अनुसार, यह प्रमाण पत्र तभी दिया जाएगा, जब दोनों अधिकारी लिखित में यह पुष्टि करें कि पशु 14 साल से ज्यादा उम्र का है और अब काम या प्रजनन के लिए उपयोगी नहीं है, या फिर वह चोट, बीमारी, विकलांगता या किसी लाइलाज बीमारी के कारण हमेशा के लिए काम करने लायक नहीं रहा। लोकसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष चौधरी ने शुभेंदु अधिकारी को लिखे गए पत्र में कहा, ”मुझे उम्मीद है कि आप हस्तक्षेप करेंगे ताकि जिले में फैल रही बेचैनी और भ्रम की स्थिति को दूर किया जा सके।”

शुभेंदु अधिकारी ने TMC नेता जहांगीर खान को दी चेतावनी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित पुष्प जहांगीर खान को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने जहांगीर खान को नामित कुख्यात अपराधी बताया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उसके मामले को देखेंगे। पढ़ें पूरी खबर…