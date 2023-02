Adani Row: अडाणी पर मचेगी संसद में रार! कांग्रेस बना रही रणनीति, विपक्षी दलों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक आज

Adani Group के खिलाफ संसद में गुरुवार को विपक्षी दलों का गुस्सा देखने को मिला। विपक्षी दल अडाणी समूह के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं।

Adani Row: Mallikarjun Kharge और विपक्ष के अन्य नेता बनाएंगे सरकार के खिलाफ रणनीति (PTI)

Budget Session: अडाणी समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद से लगातार अडाणी समूह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को भूनाने में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अडाणी से जुड़े मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद स्थित अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्षी दल दोनों सदनों के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे।

