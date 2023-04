Adani मामले पर कांग्रेस से अलग है शरद पवार की राय! बोले- मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई

Sharad Pawar ने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अडानी मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई।

शरद पवार ने JPC जांच की कांग्रेस की मांग से खुद को अलग कर लिया। (ANI Photo)

NCP चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) ने अडानी समूह मामले पर विपक्ष के नेताओं से हटकर राय दी है। उन्होंने शुक्रवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका मानना है कि अडानी समूह को अज्ञात संस्थाओं द्वारा “निशाना” बनाया जा रहा है। इंटरव्यू में शरद पवार ने इन संस्थानों के इरादों पर सवाल भी उठाया। इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) की JPC जांच की कांग्रेस की मांग से खुद को अलग कर लिया और कहा कि वह इस मामले पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा संसद को ठप करने से सहमत नहीं हैं। शरद पवार ने कहा कि इस बार मुद्दे को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई। जो मुद्दे उठाए गए, किसने उठाए, बयान देने वाले इन लोगों (हिंडनबर्ग) के बारे में हमने कभी नहीं सुना, उनकी पृष्ठभूमि क्या है? जब वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि यह टारगेटड था। इंटरव्यू में और क्या बोले शरद पवार? शरद पवार ने कहा कि अडानी मामले की जांच के लिए एक मांग उठाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और एक समिति नियुक्त की जिसने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, विशेषज्ञों, एडमिनिस्ट्रेटर और अर्थशास्त्रियों दिया। Also Read अडानी समूह के Offshore deals की जांच कर रहा SEBI, नियमों के उल्लंघन का है आरोप उन्होंने कहा कि समिति को दिशा-निर्देश दिए गए हैं, एक समय सीमा दी गई है और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मसले में संसदीय कमेटी की जांच चाहता था और संसद में बीजेपी के पास बहुमत है। शरद पवार ने कहा कि यह डिमांड रूलिंग पार्टी के खिलाफ थी। सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जांच करने वाली समिति में सत्ता पक्ष के बहुमत वाले सदस्य होंगे। सच कैसे सामने आएगा, आशंका हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करे, जहां कोई प्रभाव नहीं है, तो सच्चाई सामने आने की बेहतर संभावना है। https://www.jansatta.com/blank.html

