अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट की पनबिजली परियोजना की लागत में भारी कटौती करने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने परियोजना की अनुमानित लागत 5675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जानकारी सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्ड से सामने आई है।

परियोजना की लागत में 100 गुना कमी का सीधा असर वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जमा की जाने वाली राशि पर भी पड़ेगा। पहले कंपनी को इसके लिए 227 करोड़ रुपये जमा करने थे लेकिन परियोजना की लागत घटाने के बाद अब उसे सिर्फ 2.27 करोड़ रुपये ही जमा करने होंगे।

वन विभाग ने लागत कम करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

महाराष्ट्र के वन विभाग ने हाल ही में परियोजना की अनुमानित लागत 56.75 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद कंपनी ने 56.75 लाख रुपये (56.75 करोड़ रुपये का 1 प्रतिशत) सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा कर दिए। बाकी रकम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद जमा की जाएगी।

वन्यजीव संरक्षण की रकम भी घटी; केंद्र ने जांच बैठाई (Photo: Chandan Haygunde)

इस मामले में सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के जन शिकायत पोर्टल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास राज्य सरकार के ‘आपले सरकार’ शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने परियोजना की लागत को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र के वन विभाग को इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया है।

1500 मेगावाट की तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना (PSP) तारली बांध के जलाशय पर बनाई जानी है। यह परियोजना सतारा जिले के पाटन तालुका के निवाडे, टोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों की 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर फैली हुई है।

राज्य के वन विभाग के मुताबिक, यह परियोजना सतारा के कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन यानी इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) से होकर गुजरती है। यह अभयारण्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व (STR) का हिस्सा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने पाटन तालुका के टोंडोशी गांव के पास परियोजना स्थल का दौरा किया। वहां फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है।

लागत कम किए जाने की शिकायतों पर अडानी ग्रुप ने क्या कहा

परियोजना की लागत गलत तरीके से कम किए जाने की शिकायतों पर अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा, ”तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना के सभी हिस्से पाटन तालुका के तीन गांवों में निजी जमीन पर हैं। इसमें कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है।”

प्रवक्ता ने कहा कि पंप्ड स्टोरेज परियोजना (PSP) के चलने से आसपास के पानी, पर्यावरण, जंगल या वन्यजीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना से स्थानीय पर्यावरण को फायदा होगा। उन्होंने कहा, ”इस परियोजना में एक ही पानी को दो जलाशयों के बीच लाया और ले जाया जाएगा जिससे छोटे तालाब बनेंगे। इन तालाबों के आसपास हवा में नमी बनी रहेगी। इससे पूरे साल वहां के पेड़-पौधों और वन्यजीवों को मदद मिलेगी।”

हालांकि, प्रवक्ता ने परियोजना की लागत में की गई कटौती को लेकर पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।

महाराष्ट्र के पावर प्रोजेक्ट की लागत घटाने पर जांच के आदेश (Photo: Chandan Haygunde)

अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस साल 8 सितंबर को महाराष्ट्र के वन विभाग को नोटरी से प्रमाणित हलफनामा देकर परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये करने की मांग की थी। जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 11 फरवरी 2025 को जारी अपने पत्र में इस परियोजना की लागत 5675 करोड़ रुपये बताई थी। इसी पत्र में परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी।

पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद 23 फरवरी 2026 को राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई। इसमें परियोजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। बोर्ड ने कंपनी के सामने 15 शर्तें रखीं। इनमें से एक शर्त के मुताबिक, कंपनी को वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिए परियोजना की कुल लागत का 4 प्रतिशत हिस्सा सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में जमा करना था।

नाम ना बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया, ”कोयना वन्यजीव अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) को अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, अभयारण्य के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को इको-सेंसिटिव जोन माना जाता है। तारली पंप्ड स्टोरेज परियोजना इसी क्षेत्र में आती है। मौजूदा नियमों के अनुसार, ईको-सेंसिटिव जोन में परियोजना लगाने वाली निजी कंपनियों को जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए परियोजना की लागत का 4 प्रतिशत तक जमा करना होता है। इसी नियम के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सह्याद्री टाइगर रिजर्व (STR) में 227 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था।”

प्रोजेक्ट की लागत कम करके बताई गई

महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और मुख्य वन्यजीव वार्डन एम. श्रीनिवास रेड्डी ने मार्च 2026 में सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी को पत्र लिखकर 227 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था। इसके साथ ही कंपनी को बाकी 14 शर्तें पूरी करने का हलफनामा भी देना था। रेड्डी ने कहा था कि इसके बाद ही परियोजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) को भेजा जाएगा।

अडानी के प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ से घटकर 56.75 करोड़ हुई (Photo: Chandan Haygunde)

इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के मुख्य परिचालन अधिकारी (Chief Operating Officer-COO) नरेश तेलगु ने रेड्डी को एक हलफनामा सौंपा। यह हलफनामा नोटरी से प्रमाणित था और इसमें प्रोजेक्ट की लागत कम करके बताई गई थी।

तेलगु ने अपने पत्र में लिखा, ”परियोजना के प्रस्ताव का चौथा हिस्सा जमा करते समय इसकी लागत का अनुमान दूसरी समान परियोजनाओं के आधार पर लगाया गया था। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रस्ताव के लिए परियोजना की लागत को इसी हलफनामे में बताई गई रकम के आधार पर माना जाए।”

हलफनामे में भी कहा गया, ”प्रस्ताव का चौथा हिस्सा जमा करते समय परियोजना की लागत का अनुमान दूसरी समान परियोजनाओं के आधार पर लगाया गया था। हमने इसकी लागत 56.75 करोड़ रुपये मानी है। कृपया इसी रकम को परियोजना की कुल लागत माना जाए।”

इसके बाद 12 अक्टूबर को रेड्डी ने अडानी ग्रीन एनर्जी को एक और पत्र लिखा। इसमें बताया गया कि उनके कार्यालय ने 56.75 करोड़ रुपये की लागत वाले हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही परियोजना को मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के सामने रखने का अनुरोध सरकार को भेज दिया गया है।

इस पत्र में कंपनी से तुरंत 56.75 लाख रुपये जमा करने को कहा गया। यह 56.75 करोड़ रुपये की नई परियोजना लागत का 1 प्रतिशत है। बाकी 3 प्रतिशत यानी 1.7075 करोड़ रुपये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद जमा करने को कहा गया।

इस मामले में जब एम. श्रीनिवास रेड्डी से संपर्क किया गया तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”आपको कंपनी से पूछना चाहिए कि उसने परियोजना की लागत कम करके हलफनामा क्यों दिया।”

सह्याद्री टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर तुषार चव्हाण ने भी पुष्टि की कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिजर्व के बैंक खाते में 56.75 लाख रुपये जमा किए हैं। यह नई परियोजना लागत का 1 प्रतिशत है।

वन विभाग की भूमिका पर सवाल; केंद्र ने मांगी जांच (Photo: Chandan Haygunde)

केंद्र सरकार ने दिए जांच के आदेश

6 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को पत्र लिखकर मामले की जांच करने को कहा। मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा, ”वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण और उनके प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की होती है। इसलिए इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। जांच के बाद शिकायतकर्ता को सीधे जवाब दिया जाए और मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी जाए।”

मुख्यमंत्री से रोहन भाटे की शिकायत के बाद 5 नवंबर को कोयना वन्यजीव अभयारण्य के उप निदेशक को भी मामले की जांच करने और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इस मामले में रोहन भाटे ने कहा कि अगर कोई निजी परियोजना अधिसूचित टाइगर कॉरिडोर के ईको-सेंसिटिव जोन से होकर गुजरती है तो कंपनी को वन्यजीवों के संरक्षण के लिए परियोजना की लागत का 4 प्रतिशत तक जमा करना होता है। यह कानून के तहत अपनाई जाने वाली तय प्रक्रिया है।

भाटे ने कहा, ”इसी नियम के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अडानी ग्रीन एनर्जी को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में 227 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी थी। यह हैरान करने वाली बात है कि वन विभाग ने कंपनी के उस हलफनामे को स्वीकार कर लिया जिसमें दशमलव लगाकर परियोजना की लागत 56.75 करोड़ रुपये बताई गई। यह असली अनुमानित लागत से 100 गुना कम है। कोई भी आम आदमी समझ सकता है कि इतनी बड़ी बिजली परियोजना इतने कम बजट में नहीं बन सकती।”

उन्होंने आगे कहा, ”करीब 225 करोड़ रुपये की छूट देने के बाद कंपनी से सिर्फ 2.275 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया। इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।”