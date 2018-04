बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच को लेकर अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रखा है। बीबीसी न्यूज को दिये एक इंटरव्यू में इस अभिनेत्री ने कहा कि उसे एक कास्टिंग एजेंट ने जहां तहां छुआ, उसे किस किया और उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाले। इंटरव्यू के मुताबिक एक युवा अभिनेत्री बॉलीवुड के अपने सपनों को लेकर एक गांव से मुंबई पहुंची थी। अभिनेत्री ने कहा, “उसे जहां मन हुआ, उसने मुझे छुआ, उसने अपनी मर्जी से जहां-तहां मुझे किस किया, और मैं हैरान थी, उसने मेरे कपड़ों के अंदर हाथ डाले, मैंने उसे रुकने को कहा, तो उसने कहा, सुन लो अगर तुम सचमुच में इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये रवैया (एटीट्यूड) ठीक है।” जब इंटरव्यू में अभिनेत्री से पूछा गया कि वह अपनी आपबीती दुनिया को बताने में क्यों डर रही थी, तो इस अभिनेत्री ने कहा, “अगर कोई बोलता है तो सभी लोग लड़की पर हमलों की बौछार कर देते हैं और कहते हैं कि इसे पब्लिसिटी चाहिए, इसे काम नहीं मिल रहा है, इसके पास टैलेंट नहीं है, इसे पैसा चाहिए।”

फिल्म इंडस्ट्री की एक और अभिनेत्री ने कास्टिंग काउच की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस अभिनेत्री ने कहा, “उसने मुझे खुलेआम कहा, देखो तुम मुझे पसंद हो, इसे तुम भी जानती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशन चाहिए, मैंने कहा- नहीं, इसके बाद उसने कहा कि अगर तुम ना कह रही हो तो तुम्हें मैं अपनी फिल्म में रोल नहीं दे रहा हूं, उसने मुझे भला-बुरा कहा और कहा कि तुम्हें कोई रोल नहीं मिलेगा।”

बॉलीवुड और हॉलीवुड में अभिनेत्रियों को ही नहीं अभिनेताओं को भी कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा है। तस्वीर पर क्लिक कर जानिए किन एक्टर्स ने इसका दिलेरी से सामना किया।

बता दें कि कास्टिंग काउच पर मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की प्रतिक्रिया ने फिल्म इंडस्ट्री के उस स्याह सच को बेनकाब कर दिया है जिसकी चर्चा करने से बॉलीवुड कतराता रहा है। सरोज खान ने कास्टिंग काउच के समर्थन में बयान देते हुए कहा था कि मायानगरी में रेप के बाद रोजी-रोटी तो मिलती है, छोड़ तो नहीं देते हैं। सरोज खान के बाद कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। रेणुका चौधरी ने कहा है कि कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं हर जगह होता है। उन्होंने कहा कि ये ना सोचें कि संसद इससे बचा हुआ है, या काम करने की दूसरी जगह इससे महफूज है। उन्होंने कहा कि देश को अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और Me too बोलना चाहिए। बता दें कि दुनिया भर की महिलाएं अपने साथ हुए यौन हिंसा को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रही हैं और दुनिया को इसे बता रही हैं। इसे एक अभियान का रूप दिया गया है और इसे Me too नाम दिया गया है। इस अभियान से बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई है।

