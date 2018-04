कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर निर्मम हत्या कर देने से देश के लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। काफी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची को न्याय दिलाने की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की बात कर रहे हैं। वहीं इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री ने भी सामने आकर आवाज उठाई है। कई नामी हस्तियां बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध को घिनौना बताते हुए अपराधियों को फांसी देने को कह रहे हैं। इसी बीच अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने भी ट्विटर के जरिए रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करते हुए कश्मीरी पंडितों के साथ बलात्कार की दास्तां को याद कराया और कहा कि केवल एक केस को ही हाइलाइट न किया जाए।

परिणीति चोपड़ा ने कश्मीरी पंडित न्यूज नाम के ट्विटर हैंडल का लिंक शेयर करते हुए लिखा, “बस बच्ची ही नहीं, इस तरह की सभी महिलाओं और परिवारों को मदद की जरूरत है। सिर्फ एक केस को हाइलाइट मत करो, कोशिश करो और जितना हो सके उतनी मदद करो।” बता दें कि परिणीति ने जो कश्मीरी पंडित न्यूज ट्विटर हैंडल का लिंक शेयर किया है उसमें कई ऐसे केसों का जिक्र किया गया है जिनमें कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ राज्य में रेप की वारदात हुईं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका।

Its not just #Asifa !!! Alll these women and their families need help too!!! Lets not highlight just one case, lets try and help as many as we can … https://t.co/MdVITJjCP4 — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) April 13, 2018

इन केसों को शेयर करते हुए कश्मीरी पंडित न्यूज ने लिखा, “भारत की कुछ अभागी बेटियां जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलेगा।” आपको बता दें कि कठुआ गैंगरेप की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। इस मामले में चार पुलिसवालों के अलावा तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पहली बार उन्नाव और कठुआ गैंगरेप पर बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि “देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें, हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती हैं। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं की कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम, हम सभी को मिलकर करना होगा।”

Some unfortunate daughters of India who will never get justice . Please go through the below thread. #KashmirRapes — KashmiriPandits News (@kpnewschannel) April 12, 2018

Girja Tikoo a kashmiri Pandit working as a Lab Assistant, was abducted, gang raped for many days and shred into pieces on a bar and saw mill by Islamic terrorists.

KashmirRapes — KashmiriPandits News (@kpnewschannel) April 12, 2018

Prana Ganjoo ws abducted along wid her husband.She ws gang raped for a number of days & then her body was thrown in the river .#KashmirRapeCases — KashmiriPandits News (@kpnewschannel) April 12, 2018

Sarla Bhat R/O Anantnag and working as a nurse in the Medical Institute at Soura, Srinagar, was abducted from the Medical Institute. She was gang raped for many days and her body was later abandoned on the road side by terrorists.#KashmirRapeCases — KashmiriPandits News (@kpnewschannel) April 12, 2018

