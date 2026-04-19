तमिलनाडु चुनाव में ‘अभिनेता बनाम खलनायक’ की सियासत गरमा गई हैं। प्रचार के दौरान द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) पार्टी अपने-अपने नेताओं को अभिनेता की तरह पेश कर रही हैं। जबकि विपक्ष के नेता को खलनायक बता रही हैं। स्थानीय नेताओं की माने तो तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी मुकाबला केवल विकास, गठबंधन और वादों तक सीमित नहीं रहता। यहां नेताओं की छवि को जनता के बीच मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर ‘हीरो बनाम विलेन’ का अभियान चलता है।

मौजूदा समय में सत्तारूढ़ द्रमुक अपने नेता और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और विपक्षी अन्नाद्रमुक अपने नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी को राज्य के विकास पुरुष और जननायक के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्षी को ऐसे समूह के तौर पर चित्रित किया जा रहा है जो केवल आलोचना करते हैं, लेकिन कोई वैकल्पिक दृष्टि नहीं देते। यही वजह है कि तमिलनाडु का मौजूदा चुनाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि छवि निर्माण की लड़ाई भी बन गया है।

द्रमुक ने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रचार अभियान में स्टालिन को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया है जो सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, शिक्षा और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति को मजबूती देने वाले चेहरे हैं। सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सभाओं में स्टालिन की व्यक्तिगत छवि को केंद्र में रखा गया है। पार्टी के प्रचार में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तमिलनाडु की स्थिरता और विकास का चेहरा सिर्फ स्टालिन ही हैं। जबकि अन्नाद्रमुक का आरोप है कि चुनाव में विकास के मुद्दों को कमजोर करने के लिए झूठी छवि गढ़ी जा रही है। ताकि बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पीछे चले जाएं।

अन्नाद्रमुक से सांसद आइ एस इंबादुरई ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के बीच अन्नाद्रमुक पार्टी के नेता हमेशा से हीरो रहे हैं। वें जानते हैं कि द्रमुक नेता स्टालिन का प्रभाव हमेशा से शून्य रहा है। उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे कावेरी, मुल्लापेरियार बांध सहित अन्य मुद्दों को छोड़ दिया। जबकि अन्नाद्रमुक ने केंद्र सरकार से सहयोग लेकर कावेरी के मुद्दे पर काम करने के साथ मुल्लापेरियार बांध में पानी का स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया।

हमारे नेता हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटने। ऐसे ही नेता लोगों के बीच हीरो होते हैं। जबकि विलेन की तरह लोगों के मुद्दे को छोड़ देता है।