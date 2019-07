बॉलीवुड एक्टर ने दिया दो केलों का ऑर्डर, होटल ने थमा दिया 442.50 रुपये का बिल

एक्टर राहुल बोस उस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने एक होटल में दो केलों का ऑर्डर दिया और उन्हें 442.50 रुपए का बिल थमा दिया गया। मामला चंडीगढ़ के एक नामी होटल का है। बोस ने एक ट्वीटर पर एक वीडियो साझा कर इसके बारे में जानकार दी। उन्होंने वीडियो में सिर्फ 2 केलों के लिए इतनी रकम चार्ज करने पर नाराजगी जाहिर की है।

बोस ने वीडियो में कहा ‘होटल के जिम में वर्कआउट करने के बाद मैंने 2 केलों का ऑर्डर दिया। जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने अपनी टेबल पर दो केल और उसके साथ बिल देखा। बिल में जीएसटी सहित कुल 442.50 रुपए मांगे गए। ये केले मेरे लिए बहुत अच्छे हैं।’

बोस ने ट्विटर पर इस वीडियो के कैप्शन में लिखा ‘आपको यकीन करने के लिए इसे देखना होगा। कौन कहता है कि फल आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? आप ये @JWMarriottChd से पूछिए। उन्होंने इसके साथ हैशटैग #goingbananas #howtogetfitandgobroke #potassiumforkings” का भी इस्तेमाल किया।

You have to see this to believe it. Who said fruit wasn’t harmful to your existence? Ask the wonderful folks at @JWMarriottChd #goingbananas #howtogetfitandgobroke #potassiumforkings pic.twitter.com/SNJvecHvZB — Rahul Bose (@RahulBose1) July 22, 2019

बहरहाल एक्टर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी इसपर हैरानी जता रहे हैं। कुछ यूजर्स ने दो केलों के लिए इतने ज्यादा पैसे चार्ज करने पर सवाल खड़े किए हैं तो कई यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फलों पर जीएसटी लेने पर सवाल खड़े किए हैं।

एक यूजर ने कहा ‘ये तो दिनदहाड़े लूट है। होटल ने इस बारे में क्या कहा? इस वीडियो को ट्वीट करने से पहले आपको होटल से बातचीत करनी चाहिए थी। एक यूजर ने कहा कि यह तो बिल्कुल हास्यास्पद है। एक अन्य यूजर ने कहा ‘मेरे ख्याल से यह शहर में मौजूद आखिरी केले होंगे।’ एक यूजर ने कहा ‘इस प्राइस पर आपको 177 केले मिल सकते थे अगर आप बाहर जाकर इसे मार्केट से खरीदते।’

That seems like daylight robbery. What did the hotel say about it? You must have spoken to them before you tweeted this. — Seekingandspeaking (@manishapaula) July 23, 2019

Utterly ridiculous — Ananya Kuthiala (@ananya_kuthiala) July 23, 2019

Might be these bananas are last in the city. — Ajay Shah (@ajayshah80) July 23, 2019

You could get 177 bananas for that price if you go out and buy from a market! — Arnab De (@ArnabDe18052003) July 23, 2019

