कायर हैं अमिताभ बच्चन- एक्टर प्रकाश राज ने बिग बी पर बोला हमला

अभिनेता प्रकाश राज ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन पर जोरदार हमला किया है। प्रकाश राज ने अमिताभ बच्चन को कायर बताया है। प्रकाश राज ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की लड़की से गैंगरेप और हत्या पर कुछ ना बोलने के लिए उन्हें कायर कहा है। पत्रकार बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में प्रकाश राज ने कहा कि वे चाहते थे कि अमिताभ बच्चन इस घटना की निंदा करें। सिंघम और वांटेड जैसी फिल्मों में रोल कर चुके प्रकाश राज ने कहा, “मैंने उनसे अपील की, ये मेरा अधिकार है, उन्हें एक बेहतरीन आवाज मिली है, मैं चाहता था कि वे बोलें, लेकिन उन्होंने कह दिया, मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन सर, ये इतना गंदा है कि आपको बोलना पड़ेगा।”

प्रकाश राज ने आगे कहा, “ऐसा नहीं है कि कठुआ रेप मेरे लिए इसलिए नहीं है कि कोई किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ऐसा करने की वजह एक समुदाय के लोगों को, जो कि वहां रह रहे थे वहां से भागने की धमकी देना था।” प्रकाश राज ने आगे कहा, “और सिर्फ इसिलए कि आरोपी आपकी पार्टी से हैं, आप उनके समर्थन में जाते हैं, उनके समर्थन में विरोध करते हैं, ये ठीक नहीं है।”

Actor @prakashraaj who says he’s got “no work” from Bollywood since he became a BJP critic says “Yes, @SrBachchan was being cowardly in not speaking on Kathua. He has a wonderful voice. He should use it.” #KarnatakaElections2018– preview of my intvw for @TheWeekLive @TheMojo_in pic.twitter.com/MlRbOCvXMj

— barkha dutt (@BDUTT) May 10, 2018