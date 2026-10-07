पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को मशहूर एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के साथ कल्चरल एडवाइजर नियुक्त किया। पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की तरफ से हाल ही में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्हें तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्मेशन और कल्चर डिपार्टमेंट में एडवाइजर नियुक्त किया गया है।

नोटिफिकेशन में कहा गया है, “राज्यपाल श्री मिथुन चक्रवर्ती को तुरंत प्रभाव से और अगले आदेश तक इन्फॉर्मेशन और कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक पर पश्चिम बंगाल सरकार का एडवाइजर नियुक्त करते हुए खुश हैं।”

जल्द नए पद का चार्ज संभालेंगे मिथुन चक्रवर्ती

प्रशासनिक लोगों का मानना है कि मिथुन चक्रवर्ती जिम्मेदारियों का दायरा और एक एडवाइजर के तौर पर उनकी खास भूमिका अगले स्टेप्स में साफ हो जाएगी। नबन्ना के सूत्रों के मुताबिक मिथुन बहुत जल्द नए पद का चार्ज संभालेंगे।

फिलहाल मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती एक शूटिंग असाइनमेंट के लिए अलीपुरद्वार में हैं। वहां से, मिथुन ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को यह नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया है। हाल ही में न्यू टाउन में उत्तम कुमार फिल्म सेंटर के शिलान्यास समारोह के स्टेज पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान और पश्चिम बंगाल से उनके कनेक्शन के कारण राज्य सरकार का कल्चरल एडवाइजर नियुक्त किया जाएगा।

सीएम शुभेंदु ने मांगी थी सलाह

शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उत्तम कुमार के शताब्दी समारोह के दौरान टूरिज्म जैसे कई क्षेत्रों के अलावा उनसे सलाह भी मांगी थी। दिग्गज एक्टर 2021 में BJP में शामिल हुए थे। 2014 में जब ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, तब वह तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कुछ समय के लिए रहे थे। हालांकि उन्होंने 2016 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था।

दिग्गज एक्टर 2021 में BJP में शामिल हुए थे। पांच दशकों के शानदार करियर में मिथुन ने कई फिल्मों में एक्टिंग और प्रोड्यूस किया है, जिससे उन्हें बंगाली सिनेमा जगत में ‘महागुरु’ (महान शिक्षक) का नाम मिला।

ममता बनर्जी ने एसएसकेएम को भेजा लीगल नोटिस

शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि राज्य सरकार 2021 के विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान पैर में चोट लगने के उनके झूठे दावों की नए सिरे से जांच शुरू करेगी। इसके बाद, ममता बनर्जी के वकील अर्का नाग ने एसएसकेएम के निदेशक और बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजकर यह स्पष्टीकरण मांगा कि उनके मुवक्किल के मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी तक कैसे पहुंचे और बाद में उन्हें सार्वजनिक कैसे किया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…