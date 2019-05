अभिनेता कबीर बेदी ने टाइम मैग्जीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लेख लिखने वाले पत्रकार आतिश कबीर के खिलाफ निशाना साधा है। कबीर बेदी ने आतिश तासीर को पाकिस्तानी बताया। इस पर आतीश की मां व पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्वीट कर कबीर पर पलटवार किया।

तवलीन सिंह ने ट्वीट में लिखा, ‘कबीर उसने (आतिश) जो भी लिखा आप उससे असहमत हो सकते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह पाकिस्तानी नहीं है।’ इससे पहले कबीर बेदी ने ट्वीट में लिखा था, ‘कैसे विश्व की मशहूर पत्रिका एक पाकिस्तानी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरह के पक्षपात पूर्ण हमले का समर्थन कर सकती है। वो भी उस समय जब देश में आम चुनाव हो रहे हैं।’

बता दें कि आतिश तासीर ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने वाला साथी बताया था। इसके साथ ही पीएम को देश में जहरीला माहौल बनाने व देश को बांटने वाला लिखा था। तासीर ने गुजरात दंगों में मोदी के कथित भूमिका का हवाला दिया था।

Kabir disagree with what he writes. But, you know that he isn’t Pakistani. https://t.co/GKlz1QQDMr

— Tavleen Singh (@tavleen_singh) May 12, 2019