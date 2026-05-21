एक्टर और मॉडल त्विषा शर्मा की मौत के बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गई है। त्विषा के पति समर्थ सिंह ने निचली अदालत की तरफ से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं त्विषा का परिवार समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करवाने की तैयारी में है।

समर्थ ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका तर्क है कि निचली अदालत ने उसी मामले में उनकी मां को तो राहत दे दी, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत देने से गलत तरीके से इनकार कर दिया।

समर्थ ने अपनी याचिका में क्या तर्क दिए

अपनी याचिका में समर्थ ने तर्क दिया कि दहेज की मांग के आरोप अपने आप में ही संदिग्ध हैं, क्योंकि कथित तौर पर उन्होंने और उनकी मां ने त्विषा के खाते में 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की थी। याचिका में कहा गया है, “शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई WhatsApp चैट एडिट की हुई और अधूरी हैं। इनमें छेड़छाड़ की गई है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।”

याचिका में आगे कहा गया है, “दहेज उत्पीड़न की शिकायत में 2 लाख रुपये की मांग का आरोप लगाया गया है, जबकि आवेदक और उसकी मां ने त्विषा के खाते में ऑनलाइन माध्यम से 7 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की है।” याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के पीछे दिए गए तर्कों का विरोध किया गया है और इस आदेश को पूरी तरह से मनमाना और बिना किसी तार्किक आधार के बताया गया है।

समर्थ ने आगे तर्क दिया कि अब तक की जांच में ऐसा कोई भी सबूत सामने नहीं आया है जो उन्हें सीधे तौर पर त्विषा की मौत से जोड़ता हो। याचिका में दावा किया गया है, “आज तक ऐसा कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं किया गया है जिससे त्विषा की दुखद मौत में आवेदकों की किसी भी तरह की संलिप्तता साबित होती हो। अभियोजन पक्ष द्वारा गढ़ी और बनाई जा रही पूरी कहानी सिर्फ कल्पना और अनुमानों पर आधारित है।”

त्विषा विड्रॉल सिम्पटम्स की समस्या से जूझ रही थी- समर्थ

याचिका में यह भी दावा किया गया है, “त्विषा नशे की लत और उससे जुड़े ‘विड्रॉल सिम्पटम्स’ की समस्याओं से जूझ रही थीं।” याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस संबंध में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों के पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। इसके अलावा, याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि “इस मामले में पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ (कस्टोडियल इंटेरोगेशन) करने की कोई जरूरत नहीं है।”

हालांकि, निचली अदालत ने पिछली अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते समय एक रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर लगे आरोपों और उनके बेटे पर लगे आरोपों के बीच एक स्पष्ट अंतर किया था। गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “औपचारिक प्रकृति” के लगते हैं और पहली नजर में उपलब्ध सबूतों से पता चलता है कि मृतक की मुख्य शिकायत उनके पति के खिलाफ थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस चरण पर, रिटायर्ड जज से हिरासत में पूछताछ करना जरूरी नहीं लगता।

निचली अदालत ने समर्थ की याचिका खारिज कर दी थी

इसके उलट 18 मई को समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने इस तथ्य का हवाला दिया कि त्विषा की मौत शादी के छह महीने के भीतर ही असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। कोर्ट ने त्विषा के परिवार वालों के बयानों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर रखे गए WhatsApp चैट पर भी भरोसा किया और यह टिप्पणी की कि ये सबूत पहली नजर में समर्थ के खिलाफ इशारा करते हैं।

कोर्ट ने आगे कहा कि जांच अभी अधूरी है और इस चरण पर हिरासत में पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब उम्मीद है कि त्विषा का परिवार गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देगा और यह तर्क देगा कि निचली अदालत जांच और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों को ठीक से समझने में नाकाम रहा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा था?

इस हफ्ते की शुरुआत में, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए CBI को पत्र लिखेगी, जबकि भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि अब तक की जांच आत्महत्या की ओर इशारा करती है, हत्या की ओर नहीं।

त्विषा की मौत के बाद सास गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को किया था फोन

त्विषा शर्मा के परिवार वालों ने उसकी सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि त्विषा शर्मा की मौत के बाद गिरिबाला सिंह ने कई लोगों को फोन किया था और इसमें न्यायपालिका से जुड़े लोग भी शामिल थे। गिरिबाला सिंह रिटायर्ड एडिशनल जज हैं। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…