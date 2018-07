देश की राजधानी नई दिल्ली में एक ही घर की तीन नाबालिग सगी बहनों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इनकी मौत भूख की वजह से नहीं बल्कि इनके पिता द्वारा दिए गए एक अज्ञात दवाई की वजह से हुई थी। मंडावली के एसडीएम की जांच रिपोर्ट के अनुसार, 23 जुलाई को तीनों बहनों को उनके पिता ने गर्म पानी में एक अज्ञात दवा घोलकर पिलाई थी। इसके बाद वे फिर 24 जुलाई की सुबह वापस नहीं आए। शक की सुई पिता की ओर है। पिता से पूछताछ के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। वहीं, इस मामले में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें यह बताया गया है कि मृत बच्चों की पोषण की स्थिति सही नहीं थी। वे दस्त और लूज मोशन से पीडि़त थे।

Fact that all 3 died on same day (24 July) & their father gave them unknown medicine by mixing it in hot water on night of 23 July & that he hasn’t returned since morning of 24 July, raise an element of doubt & require further probe: SDM on death of 3 sisters in Delhi’s Mandawli

— ANI (@ANI) July 27, 2018