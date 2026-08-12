झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर चल रहे आंदोलन में मुखर आवाज उठा रही स्टूडेंट विंग ABVP ने पूरे देश में आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। रांची में ABVP के जनरल सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि ABVP झारखंड के स्टूडेंट्स के मुद्दे पर देश भर के हर जिले में 1200 से अधिक यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करेगी।

हेमंत सोरेन एक तानाशाह हैं- वीरेंद्र सिंह

वीरेंद्र सिंह ने हेमंत सोरेन एक तानाशाह करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गैर-लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने पर तुले हुए हैं। बता दें कि छात्रों के विधानसभा घेराव के बाद पुलिस ने 200 से अधिक ABVP एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया है। वीरेंद्र सिंह ने पुलिस की इस कार्रवाई को राज्य सरकार की तानाशाही बताया है।

‘CBI जांच से पता चलेगी मुख्यमंत्री की भूमिका’

इस दौरान संगठन ने सीबीआई जांच की मांग को दोहराते हुए कहा कि असल में सीबीआई जांच के जरिए ही झारखंड के मुख्यमंत्री की पेपर से संबंधित गड़बड़ियों में भूमिका का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक इस मामले की जांच CBI को नहीं सौंप दी जाती तबतक एबीवीपी का प्रदर्शन देशभर में चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा।

पुलिस ने 200 से अधिक ABVP एक्टिविस्ट उठाए

इन सबके बीच झारखंड में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सोमवार को विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर सियासत हो रही है। पुलिस के इस एक्शन के बाद मंगलवार को 200 से अधिक ABVP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें तीन सीनियर पदाधिकारी भी शामिल थे। ये कार्यकर्ता रांची के पुराने विधानसभा इलाके से नए विधानसभा भवन की ओर मार्च कर रहे थे।

छात्रों पर लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण- JNM

ABVP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर JMM सांसद विजय हंसदक ने कहा कि विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश के चलते सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी, हालांकि उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस सरकार से माफी मांगने की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रही है।

‘आंदोलन को बाहरी तत्व खराब करने की कर रहे कोशिश’

वहीं दूसरी तरफ झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सीएम हेमंत सोरेन से मांग करती है कि वे इस बात की जांच करें कि विधानसभा घेराव के दिन बाहरी तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जानी चाहिए। स्टूडेंट्स के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है।

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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार को घोषणा की कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शन के 18 वें दिन मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी, एडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे गई। इस दौरान आंदोलनरत छात्रों के बीच हलचल बढ़ गई। यहां पढ़ें पूरी खबर…