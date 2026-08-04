देश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा यह विषय अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र भी बन गया है। इसी बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने पंजाब, कर्नाटक और झारखंड समेत विपक्ष शासित राज्यों में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है।

ABVP का कहना है कि इन राज्यों में भर्ती परीक्षाओं की ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। संगठन ने निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बनाने की मांग की है। आइए जानते हैं कि किन परीक्षाओं को लेकर विवाद हुआ और अब तक क्या कार्रवाई हुई है।

पंजाब

पंजाब में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। इनमें पेपर लीक के आरोप, नकल गिरोह और परीक्षा प्रक्रिया में लापरवाही जैसी शिकायतें शामिल हैं।

फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा (2026)

19 जुलाई 2026 को पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 454 फार्मेसी ऑफिसर पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट ने कराई थी, जिसमें लगभग 7,000 उम्मीदवार शामिल हुए। इसी दिन पंजाब पुलिस ने दावा किया कि उसने एक बड़े अंतरराज्यीय नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस जांच के मुताबिक, कुछ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर पेन कैमरा लेकर पहुंचे थे। उन्होंने प्रश्नपत्र की तस्वीरें खींचकर हरियाणा के भिवानी में बैठे अपने सहयोगियों को भेजीं। वहां से प्रश्नपत्र अन्य लोगों तक पहुंचाया गया। इसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षा दे रहे उम्मीदवारों को उत्तर बताए गए।

पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 28 अभ्यर्थी और 7 ऑपरेटिव शामिल हैं। हालांकि, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का कहना है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का संगठित रैकेट था, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया और परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई।

PSSSB ग्रुप-बी भर्ती परीक्षा (2025)

दिसंबर 2025 में पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने 408 ग्रुप-बी पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इन पदों में नायब तहसीलदार, सीनियर असिस्टेंट, ट्रेजरी ऑफिसर, और अन्य प्रशासनिक पद शामिल थे। इस परीक्षा में एक लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया।

विवाद तब शुरू हुआ जब टॉप 100 सफल अभ्यर्थियों में से 22 उम्मीदवार केवल बठिंडा जिले के निकले और उनमें कई आपस में रिश्तेदार बताए गए। इसके बाद चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे। PSSSB ने मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी। जांच अभी जारी है और भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है।

एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर (ADO) भर्ती परीक्षा (2024)

जून 2024 में पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने 200 कृषि विकास अधिकारी (ADO) पदों के लिए परीक्षा आयोजित की। परीक्षा के बाद कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो चुका था। कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कथित रूप से 32 लाख रुपये लेकर पेपर लीक कराया। हालांकि पंजाब सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि पेपर लीक का कोई प्रमाण नहीं मिला।

PSTET परीक्षा (2023)

मार्च 2023 में आयोजित पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (PSTET) भी विवादों में आ गई थी। परीक्षा के अगले ही दिन सरकार ने पेपर-2 रद्द कर दिया। जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्र में कम से कम 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर पहले से ही बोल्ड अक्षरों में छपे हुए थे। इसके बाद दो प्रोफेसरों को निलंबित किया गया, जांच के आदेश दिए गए, और पेपर-2 को 30 अप्रैल 2023 को दोबारा आयोजित किया गया।

पंजाब बोर्ड 12वीं अंग्रेजी परीक्षा (2023)

24 फरवरी 2023 को होने वाली पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की 12वीं अंग्रेजी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण अंतिम समय में रद्द करनी पड़ी। इससे करीब 2.96 लाख छात्र प्रभावित हुए। बाद में 24 मार्च को परीक्षा दोबारा आयोजित हुई, लेकिन उस दिन भी लापरवाही सामने आई। लुधियाना और फिरोजपुर के 185 छात्रों को गलती से वही पुराना प्रश्नपत्र बांट दिया गया, जो पहले लीक हो चुका था। इन छात्रों को तीसरी बार 22 मई 2023 को परीक्षा देनी पड़ी।

नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा (2022)

2022 में पंजाब लोक सेवा आयोग ने 78 नायब तहसीलदार पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। करीब 42 हजार उम्मीदवार इसमें शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद बड़े पैमाने पर नकल, धांधली, और परीक्षा में हेराफेरी के आरोप लगे। इसके बाद पंजाब सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और जून 2023 में दोबारा परीक्षा आयोजित कराई।

कर्नाटक

कर्नाटक में विवाद कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की वेटरिनरी ऑफिसर भर्ती को लेकर सामने आया। 17 जुलाई 2026 को आयोग ने 400 वेटरिनरी ऑफिसरों की चयन सूची जारी की।इसके बाद आरोप लगे कि प्रत्येक सीट 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक में बेची गई। चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ।

विवाद बढ़ने पर KPSC ने चयन सूची पर रोक लगा दी और आंतरिक जांच समिति बनाई। बाद में निलंबित KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार, उनकी दो बेटियों, कई अधिकारियों और चयनित 29 उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामले की जांच जारी है।

झारखंड

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने अप्रैल 2026 में 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और 103 पदों के लिए 2,204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया। लेकिन परिणाम आते ही विवाद शुरू हो गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई उत्तर पुस्तिकाएं

कई कथित उत्तर पुस्तिकाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इनमें एक ऐसी उत्तर पुस्तिका भी बताई गई जिसमें एक उम्मीदवार ने बेहद कम प्रश्न हल किए थे, लेकिन वह सफल घोषित हो गया। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे।

नौ भर्ती परीक्षाएं स्थगित

विवाद बढ़ने के बाद JPSC ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा सहित, लगभग 500 पदों से जुड़ी 9 भर्ती परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दीं।

CID की कार्रवाई

मामले की जांच के दौरान CID ने JPSC अध्यक्ष एल. खियांगते के आवास पर छापा मारा। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई अधिकारियों और परीक्षा आयोजित करने वाली निजी एजेंसी के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह सवाल भी उठा कि जिस निजी एजेंसी को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई, उसे पहले से ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद चयन कैसे किया गया।

यह भी पढ़ें: ‘सीना चीर कर नहीं दिखा सकता…’, रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन का पहला बयान

झारखंड की राजधानी रांची में छात्र सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।