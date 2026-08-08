अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने के मामले में उस पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को विधानसभा की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान एक व्यक्ति ने आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंक दी थी।
आइसा ने इस घटना की निंदा की और आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोग नेहा बोरा के खिलाफ दुष्प्रचार और नफरत का अभियान चला रहे हैं लेकिन एबीवीपी ने कहा है कि यह आरोप निराधार और भ्रामक हैं।
प्री-प्लान्ड थी यह घटना
एबीवीपी की जेएनयू इकाई की उपाध्यक्ष अनुपमा गढ़वाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि यह पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं लगता और ऐसा भी लगता है कि ऐसा प्री-प्लान्ड था। एबीवीपी ने कहा है कि आइसा को छात्रों से जुड़े सही मुद्दों को उठाना चाहिए लेकिन वह जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि न्याय की मांग करने के बजाय आइसा जानबूझकर राजनीतिक फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
अनुपमा ने कहा कि जब NEET का पेपर लीक हुआ तो सभी ने उसका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान उमर खालिद की रिहाई की मांग की गई थी और इसी तरह के प्रोपेगेंडा को अब झारखंड के आंदोलन में भी फैलाया जा रहा है।
अनुपमा ने कहा कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही आइसा के लोग झारखंड में गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां पर बीते कई दिनों से शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन हो रहा था, वहां उसी दिन स्याही फेंकने की घटना क्यों हुई? जबकि इससे पहले झारखंड के प्रदर्शन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।
अनुपमा ने कहा कि सवाल इस बात का है कि जहां पर वामपंथी संगठन इकट्ठा होते हैं, वहीं पर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं।
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झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों और राज्य सरकार के बीच एक घंटे से अधिक तक बातचीत चली। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।