पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) महिलाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देगा। अगले महीने कोलकाता में तीन दिन का महिला सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा हाउ। यह कैंप इंस्ट्रक्टर के लिए होगा। ये इंस्ट्रक्टर फिर साउथ बंगाल में ABVP के 20 संगठनात्मक जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ट्रेनिंग देंगे।

‘मिशन साहसी’ 14 से 16 नवंबर तक कोलकाता में हो रहा है। 22 दिसंबर तक स्कूलों और कॉलेजों में आउटरीच प्रोग्राम प्लान किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्टूडेंट विंग ABVP ने इस महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रेनिंग के दो हिस्से हैं, जिसमें इनडोर और आउटडोर प्रोग्राम शामिल है।

कैसे दी जाएगी ट्रेनिंग?

ABVP साउथ बंगाल की पदाधिकारी और ट्रेनिंग कैंप की इंचार्ज परमिता बिस्वास ने कहा, “महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे पेन, कार्ड, क्लिप, चम्मच वगैरह जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकें। महिलाओं को मेंटल हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी और लीगल अवेयरनेस के बारे में भी एजुकेट किया जाएगा ताकि वे मेंटली मज़बूत हो सकें।”

पहला सेशन मार्च 2018 में मुंबई में हुआ था। 2024 में शिफूजी शौर्य भारद्वाज की देखरेख में (जो कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं और महिलाओं को सेल्फ-डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए ‘मिशन प्रहार’ नाम का प्रोग्राम चलाते हैं) कोलकाता के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही एक कैंप लगा था। इसमें महिला मेडिकल छात्रों के साथ-साथ दूसरे लोगों ने भी हिस्सा लिया था। ‘मिशन साहसी’ के तहत ऐसे ही ट्रेनिंग कैंप देश के दूसरे हिस्सों में भी लगे हैं।

सुनीता मुंडेकर, जो पहले दूसरे राज्यों में इस प्रोग्राम से जुड़ी सेल्फ-डिफेंस ट्रेनर थीं, वह इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग देंगी। ABVP की सीनियर कार्यकर्ता शालिनी वर्मा चीफ गेस्ट होंगी। ABVP साउथ बंगाल के स्टेट सेक्रेटरी नीलकंठ भट्टाचार्य ने ABVP प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि संगठन मानता है कि आज के समय में महिलाओं को सिर्फ़ सुरक्षा का भरोसा देने के बजाय, उन्हें कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ खुद की सुरक्षा करने की काबिलियत देना समय की ज़रूरत है। ‘मिशन साहसी’ छात्राओं को साहसी, आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट बनाने की दिशा में एक पहल है।

प्रोग्राम इन-चार्ज परमिता बिस्वास ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “जबकि दूसरे संगठन सिर्फ़ समस्याओं को हाईलाइट करते हैं, ABVP समाधान देता है। मिशन साहसी महिलाओं को सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग के ज़रिए सिचुएशनल अवेयरनेस और मेंटल तैयारी बढ़ाने में मदद करेगा।”

SFI ने साधा निशाना

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (SFI) के पश्चिम बंगाल के स्टेट सेक्रेटरी देबांजन डे ने ABVP पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि क्या महिलाओं के सेल्फ-डिफेंस के लिए उनका प्रोग्राम बाल विवाह, महिलाओं की तस्करी, कम उम्र में प्रेग्नेंसी, रेप और टॉर्चर के बढ़ते मामलों और कैंपस सिक्योरिटी जैसे ज़रूरी मुद्दों को सुलझाता है। उन्होंने कहा, “BJP और RSS लगातार कैंपस के माहौल को खराब कर रहे हैं और ABVP के ज़रिए कैंपस को क्रिमिनलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ऐसी स्थिति बन रही है जो लड़कियों के कैंपस लाइफ़ में आने के स्कोप को खत्म कर रही है।”

महिलाओं के स्कॉलरशिप फंड में कटौती और महिलाओं की शिक्षा को हतोत्साहित करने वाले माहौल का आरोप लगाते हुए देबांजन डे ने कहा, “अगर ABVP सच में छात्राओं के साथ खड़ा होना चाहता है, तो उसे मनुवाद थोपने के बजाय इन मुद्दों को उठाना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सामाजिक संकटों को खत्म करना ही छात्राओं में हिम्मत भरने का एकमात्र तरीका है।”

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