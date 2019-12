दिल्ली यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वाले छात्रों को धमकाने का मामला सामने आया है। इसका आरोप एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है और घटना के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। 1 मिनट 27 सेकंड के इस वीडियो में एबीवीपी शाहदरा के जिला संयोजक जितेंद्र चौधरी केरल के स्टूडेंट को प्रताड़ित करते नजर आ रहे हैं।

केरल के स्टूडेंट से ऐसे की बदतमीजी: वीडियो में एबीवीपी के कार्यकर्ता ने केरल के एक छात्र को पकड़ रखा है। वह उससे पूछ रहे हैं, ‘‘सीएए का समर्थन करते हो या नहीं? तुम इसके पक्ष में हो या विरोध में?’’ छात्र ने कहा कि वह इस कानून का समर्थन नहीं करता है। इसके बाद वीडियो में नजर नहीं आ रहे एक अन्य शख्स ने कहा कि इसे ले जाओ।

RT. In this video from #DelhiUniversity today, #ABVP activists heckling a student from Kerala at Chhatra Marg over his position on #CAA.They are also desperate to make a concise video to give a message loud & clear to dissenters. @delhipolice,some are more equal than the others? pic.twitter.com/kNfcmaQF0d

— Neha Dixit (@nehadixit123) December 17, 2019