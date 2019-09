केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में देश में रोजगार की कमी को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था जिसे लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। वहीं विपक्ष ने भीसंतोष गंगवार पर निशाना साधा था। उनके इस बयान को लेकर एक टीवी शो पर एक सवाल के दौरान गंगवार टीवी एंकर पर बिफर गए और टीवी शो छोड़कर चले गए। दरअसल टीवी एंकर ने सवाल पूछा कि आपको अपने बयान पर पछतावा है? इस सवाल के जवाब पर संतोष गंगवार भड़क गए।

Santosh Gangwar leaves the interview when questioned over ‘North Indian’ comments. Watch full interview with @RubikaLiyaquat here: https://t.co/2l0ebNZpNg pic.twitter.com/GjXEqq68lb

