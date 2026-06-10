ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को हुई इस मुलाकात का मकसद इंडिया गठबंधन में तालमेल पर चर्चा करना था। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने भी यह जानकारी दी।

अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी से यह मुलाकात CID द्वारा टीएमसी के सेंट्रल ऑफिस और अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में की गई जांच के बाद हुई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कथित जाली हस्ताक्षर मामले की जांच चल रही है। गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट इस मामले पर अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगी।

टीएमसी में उठापटक जारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही टीएमसी में उठापटक जारी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायकों के पहले ही दो फाड़ हो चुके हैं और अब टीएमसी लोकसभा सांसदों के भी गुट बनने की पूरी संंभावना है। टीएमसी के बागी गुट का दावा है कि 28 में से 20 सांसद उनके साथ हैं और वो लोकसभा में बीजेपी को समर्थन करना चाहते हैं।

इसी उठापटक के बाद से ही कांग्रेस और टीएमसी के संबंध बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचीं। इस मीटिंग में जब कांग्रेस के सहयोगी उसपर हमलावर थे, तब ममता बनर्जी कांग्रेस का बचाव करने वाले नेताओं में शामिल थीं।

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राज्यसभा सांसद और ममता बनर्जी की करीबी नेता सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से भी मुलाकात की। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।