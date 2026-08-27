कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर पर गुरुवार को नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और बिल्डिंग के ऊपर लगा पार्टी का होर्डिंग हटा दिया। इसके बाद वहां हंगामा हो गया। TMC के ममता बनर्जी गुट ने कोलकाता पुलिस पर “गुंडागर्दी” का आरोप लगाया।

डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) और पुलिस के अधिकारियों ने “अवैध रूप से” उनके कार्यालय में घुसपैठ की और उन्हें तथा साथी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं को धक्का दिया और उनके साथ बदसलूकी की।

यह घटना शाम करीब 4 बजे शुरू हुई जब केएमसी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की एक टीम मध्य कोलकाता के कैमक स्ट्रीट स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पहुंची। वहां मौजूद टीएमसी राज्यसभा सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और पार्टी के अन्य नेताओं ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें समझाने में असफल रहे। कुछ देर बाद अभिषेक बनर्जी भी वहां पहुंचे और उनके तथा अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई।

अभिषेक बनर्जी को अधिकारियों से यह कहते हुए सुना गया, “यह निजी परिसर है। आप अंदर नहीं जा सकते। यह अतिक्रमण है। मुझे शिकायत पत्र दिखाइए। आपको पहले संबंधित कागजात दिखाने होंगे और हमें नोटिस देना होगा। मैं मामला दर्ज कराऊंगा।”

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, होर्डिंग अवैध थी और केएमसी को इसकी शिकायत मिली थी। इसके बाद में पुलिस ने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं और निजी सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। अंततः, शाम लगभग 5:30 बजे पुलिसकर्मी इमारत में प्रवेश करने में सफल रहे और होर्डिंग को हटा दिया।

शाम को अभिषेक बनर्जी ने फेसबुक लाइव पोस्ट में कहा, “पुलिस अंदर आई और जबरदस्ती दफ्तर में घुस गई। हमारे वरिष्ठ नेताओं को धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की गई। फिर उन्होंने जबरदस्ती इमारत से हमारी पार्टी का होर्डिंग हटा दिया। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें कानूनी तौर पर जवाब देने का समय नहीं दिया गया। किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हम इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे।”

तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता पुलिस पर ‘गुंडागर्दी’ का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कोलकाता पुलिस की एक बड़ी टीम अवैध नोटिस के साथ अभिषेक बनर्जी के कैमक स्ट्रीट स्थित दफ्तर में घुस गई। टीएमसी के मुताबिक, नगर निगम के प्रतिनिधि कोई वैध नोटिस नहीं दिखा सके और पुलिस की मदद से जबरन दफ्तर में प्रवेश किया गया। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस दौरान सांसद डेरेक ओ’ब्रायन और अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का-मुक्की की गई, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्टाफ को भी धक्का दिया गया। टीएमसी का यह भी आरोप है कि दफ्तर में तैनात महिला सुरक्षाकर्मियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पार्टी ने कहा है कि इस कथित बर्बरता, उत्पीड़न और जबरन घुसने की कार्रवाई के खिलाफ कल कोर्ट का रुख किया जाएगा।

अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में बवाल, TMC नेता डेरिक ओ’ब्रायन का दावा- 150 पुलिसकर्मी जबरन में बिल्डिंग घुसे

डेरिक ओ’ब्रायन ने आरोप लगाया है कि दोपहर 3:30 बजे, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर एक गैर-कानूनी नोटिस लेकर आए। उनका कहना है कि नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं थे और जिस फोटो का जिक्र था, वह भी मौजूद नहीं थी। नोटिस में कोई जानकारी नहीं थी। पढ़ें पूरी खबर।