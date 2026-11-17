West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने पर तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखा तंज कसा है। अभिषेक बनर्जी उन कई सांसदों में से एक थे, जो देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे।

इस कार्यक्रम के दौरान अभिषेक को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ बातचीत करते देखा गया। पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक पर तंज कसते हुए कहा, “वह उनके पैर पकड़ने गए थे।”

सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण के विमोचन कार्यक्रम में एकता का एक मजबूत राजनीतिक संदेश देखने को मिला। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरिंदर सिंह मौजूद थे।

Paschim Medinipur, West Bengal: On Mamata AITC MP Abhishek Banerjee being invited to CPP Chairperson Sonia Gandhi’s book launch in Delhi, Chief Minister Suvendu Adhikari says, "…He has gone to touch her feet." pic.twitter.com/ZnWskMpxZH — IANS (@ians_india) November 16, 2026

सीएम विजय राहुल गांधी के बगल में पहली पंक्ति में बैठे

वहां बैठने की व्यवस्था ने भी सबका ध्यान खींचा। जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बगल में पहली पंक्ति में बैठे थे, वहीं अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव, सोनिया गांधी के बगल में पहली पंक्ति में बैठे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी सोनिया गांधी के साथ पहली पंक्ति में बैठे थे।

विजय, अखिलेश यादव और अभिषेक बनर्जी के अलावा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले, कांग्रेस के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (कर्नाटक) और सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश) के साथ-साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी इस विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए।

सोनिया गांधी ने संस्मरण लिखने की वजह बताई?

बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने संस्मण लिखने के पीछे की वजह के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, “मैंने किताब लिखने का एक कारण यह चुना कि मेरे परिवार, सास, पति, बेटे, बेटी और मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और इसमें से ज्यादातर बातें झूठी हैं। इसका असल में हमारे जैसे होने से कोई लेना-देना नहीं है। आपके आस-पास कहानियां बुनी जाती हैं, आपके आस-पास झूठ बुने जाते हैं और दुख देने वाली बातें कही जाती हैं जो सच्चाई के आस-पास भी नहीं होतीं और मैंने सोचा, शायद यह मेरी भावनाओं को बाहर लाने का एक तरीका है, जो मैं अपने परिवार के बारे में जानती हूं और शायद लोग मेरी कहानी सुनने के लिए भी तैयार होंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…