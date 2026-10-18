कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई में हो रही देरी पर सरकार पर आरोप लगाए हैं। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार जानबूझकर अदालती कार्यवाही में देरी और उनकी रिहाई को रोकने के लिए गंदी चाल चल रही है।

अभिजीत ने यह बातें सीजेपी के लीगल हेड रत्ना सिंह के एक बयान को रिट्वीट करते हुए कहीं। रत्ना सिंह अपने बयान के दौरान सुनवाई में हो रही देरी से दिल्ली पुलिस और सरकारी वकील के रवैए से नाराज नजर आईं।

हर गंदी चाल का इस्तेमाल- अभिजीत दीपके

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, “सरकार जानबूझकर अदालती कार्यवाही में देरी करने और आशु (आशुदोष रांका) और सौरव दास की रिहाई को रोकने के लिए हर गंदी चाल का इस्तेमाल करके उनकी अवैध गिरफ्तारी को लंबी खींच रही है।”

आगे प्रशासन को घेरते हुए लिखा, “उनके पास उन्हें सलाखों के पीछे रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए वे उन्हें वहां रखने के लिए देरी की रणनीति का सहारा ले रहे हैं।”

शाम तक कोर्ट रूम में नहीं आए SEM- रत्ना सिंह

इधर मीडिया से बात करते हुए रत्ना सिंह ने कहा, “हमें बताया गया था कि पूरी सुनवाई दोपहर 12:00 बजे होगी। आज सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, वेरिफिकेशन हो गया था और सभी जरूरी शर्तें पूरी कर ली गई थीं। हम दोपहर से ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं। SEM (स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट) दोपहर 1:30 बजे ही पुलिस स्टेशन आ गए थे, लेकिन शाम 5:00 बजे तक वे कोर्ट रूम में नहीं आए।”

The state is deliberately prolonging Ashu and Saurav’s illegal arrest by using every dirty trick in the book to delay court proceedings and prevent their release.



They have no legal grounds to keep them behind bars, so they are resorting to delaying tactics to keep them there. https://t.co/4g4X1KfckQ — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 18, 2026

जिसने आपको मैसेज भेजे उनपर कार्रवाई कीजिए- रत्ना सिंह

आगे कहा, “वेरिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सीधे आए और कहा कि आशु और सौरव को लेकर हमें धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। जिस पर हमारे वकीलों ने कहा कि जिसने आपको मैसेज भेजे उनपर कार्रवाई कीजिए। इनकी सुनवाई को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं तो वह कह रहे मैं नहीं सुनूंगा मैं कल आऊंगा। इसके बाद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने इशारा किया कि हमें से कोई है जिसने उन्हें मैसेज भेजा है।” इस पर रत्ना सिंह ने सवाल किया, “कैसे ये केस से जुड़ा हुआ है?”

‘कुछ न कुछ कारण बताकर ये मामले को टाल रहे’

आगे सीजेपी के लीगल हेड ने कहा, “पिछले चार दिनों से हम यहां आ रहे हैं। कुछ न कुछ कारण बताकर ये मामले को टाल रहे हैं। कभी एसोरिटी, कभी एफडी नहीं अप्रूव हो रही, कौन-सा बैंक, जिस पर बैंक का स्टॉम्प पहले से लगा हुआ है, उनको फिर से अप्रूवल चाहिए। इनका षडयंत्र पूरा आज दिख रहा था। आज केस पर न कोई बात हुई है, न ही कोई बहस हुई। एसीपी, सरकारी वकील आकर उनके सामने बहस करके जा रहे हैं, कैसे हम मान लें वो पक्षपाती नहीं है। अगर हम ऊपरी अदालत में जाते हैं तो वह कहती है आप प्रक्रिया का पालने करें, निचली अदालत में जाए। हमें सबकुछ फॉलो किया, हमें धैर्य के साथ देखा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये धमकी वाले मैसेज कहां से आ गए। आप किसी धमकी के आधार पर किसी की रिहाई कैसे रोक सकते हैं। कैसे आप किसी के छूट का फायदा उठा रहे हैं। ये सवाल हमें पूछना चाहिए। ये अवैध गिरफ्तारी है, ये सरकार की ओर से साजिश है, ये दिल्ली पुलिस की ओर से साजिश है वो सौरव और आशुतोष को छोड़ना नहीं चाहते हैं।”

सौरव और आशुतोष के मामले से क्या लेना देना- CJP लीगल हेड

लीगल हेड ने कहा,”मैं हैरान नहीं होऊंगी अगर कल उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि वो मन बना चुके हैं कि इन्हें बाहर नहीं निकालना है। इन्होंने चार-पांच दिन सभी का समय और सभी की एनर्जी बर्बाद की है। कुछ भी किसी को जवाब नहीं दिया है। साथ ही आज जो कोर्ट में माहौल था उसे देखकर लग रहा था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा दो लड़के बिना किसी अपराध के तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं। यहां SEM शाम 6 बजे आ रहे, जो पब्लिक प्रॉसिक्यूटर हैं उनको कन्सर्न है कहां से धमकी वाले मैसेज आए। उन्होंने ऑर्डर कॉपी में भी नाम और नंबर नहीं लिखा है। तो हमें समझ आ रहा कि कहां से ये साजिश शुरू हुई है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप उन पर कार्रवाई करो, इसका सौरव और आशुतोष के मामले से क्या लेना देना है?”

आगे कहा, “जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की गई और इसे हैंडल किया गया, उससे मैं बेहद निराश हूँ। अगर यही चलता रहा तो हम न्याय की उम्मीद कैसे करें।”

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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के बाद पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में हुई गिरफ्तारियों और हिरासत की कार्रवाई के जरिये उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। पूरी खबर पढ़ने यहां क्लिक करें

