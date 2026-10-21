कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत मिल गई है। दोनों नेता तिहाड़ से बाहर आ चुके हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका को अपने से बड़ा नेता बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा। अभिजीत दीपके की टिप्पणी को सौरव दास और आशुतोष रांका के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, “सौरव और आशु मुझसे न सिर्फ बेहतर हैं, बल्कि मुझसे कहीं ज्यादा बड़े नेता हैं। मेरे नेताओं, आपके आदेश मानकर खुशी होगी। जान हाजिर है! लेकिन इसके बाद मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा।”

Saurav and Ashu are not just better but much much bigger leaders than me.



Happy to follow your orders my leaders. Jaan hazir hai!



Lekin iske baad mere bina garden me koi akela nahi ghumega!!! @SauravDassss @AshutoshRanka — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026

सौरव दास और आशुतोष मुझे कहीं अच्छे नेता- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने एक दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था कि मुझे कोई शर्म यह बताने में नहीं है कि सौरव दास और आशुतोष मुझे कहीं अच्छे नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान मेरे से बेहतर है और बेहतर फैसला ले सकता है तो उसे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष को खुद से अच्छा इंसान भी बताया था।

अभिजीत दीपके ने कहा था कि सौरव दास और आशुतोष रांका ज्यादा समझदार और स्मार्ट हैं और हम एक परिवार की तरह हैं। उन्होंने कहा था कि हम तीनों मिलकर चीजों पर बहस करते हैं और जिसकी राय सबसे अच्छी होती है उसे ही माना जाता है। अभिजीत दीपके ने कहा था कि आशुतोष और सौरव मेरे भाई जैसे हैं और जो भी उनके लिए करना होगा, मैं करूंगा और हमें कोई तोड़ नहीं सकता।

दोनों नेताओं को मिल गई बेल

बता दें कि 7 दिन की हिरासत के बाद सौरव और आशुतोष तिहाड़ जेल से रिहा किए गए हैं। इस जमानत को लेकर सौरव दास और आशुतोष रांका ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अब वे शांति भंग नहीं करेंगे और तब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे जब तक जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डी-नोटिफाई नहीं किया जाता। दोनों ने कोर्ट को शांति भंग न करने का लिखित अंडरटेकिंग दिया। साथ ही दोनों ने आगे यह भी कहा कि वे कोई भी विरोध भारत के संविधान के दायरे में ही करेंगे।

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दिल्ली की स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा करने का आदेश दे दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की और न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। जबकि सीजेपी ने जमानत की अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें