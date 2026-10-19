दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर फिर से तिहाड़ जेल चली गई। इसे लेकर अब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अभिजीत दीपके पीएम मोदी पर भड़कते दिख रहे।

कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी है यानी उन्हें फिर बुधवार को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

रोज किसी न किसी बहाने से सुनवाई को टाल दिया गया- अभिजीत दीपके

वीडियो में अभिजीत दीपके ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्ट्रांग फील हो रहा होगा आपको एक 26 साल के सौरव दास को जेल में रखकर। बहुत स्ट्रांग फील हो रहा होगा, रास्तों पर बच्चों को पीटकर। बहुत स्ट्रांग फील हो रहा होगा कि पूरी दिल्ली में बैरिकेड लगाकर, बच्चों को रास्तों पर घसीटकर।

सीजेपी के संस्थापक ने आगे कहा, सौरव और आशुतोष जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने गए थे उसके लिए उन्हें 5 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उसके बाद उनकी सुनवाई नहीं होने दी। रोज किसी न किसी बहाने से सुनवाई को टाल दिया गया। फिर दो दिन के लिए और हिरासत बढ़ा दी। बहुत स्ट्रांग फील हो रहा होगा विश्व गुरु नरेंद्र मोदी को 26-27 साल के सौरव और 30 साल के आशुतोष को जेल में रखकर। यही हिम्मत है नरेंद्र मोदी की कि पुलिस के पीछे छिपना, कोर्ट्स के पीछे छिपना।”

‘सौरव और आशुतोष के चेहरे पर डर नहीं’

दीपके ने आगे कहा, “पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करके, दो बच्चे जो मोदी के पोते के उम्र के होते, अगर उनका परिवार होता, अगर उनके अपने बच्चे होते। दोनों बच्चों को जेल में रखकर आप अपने आपको बड़ा पावरफुल प्रधानमंत्री फील करते हो आप। आप बस एक कायर है, हिम्मत क्या होती है मैं बताता हूं पांच दिन बाद जेल में रहकर सौरव दास मुस्कुराता हुआ कोर्ट में आता, जो कभी कहता था कि वह एक दिन भी नहीं जेल में नहीं रह सकता। और जब उसे पता चलता है कि न्यायिक हिरासत बढ़ गई है तो वह डरता नहीं है। हिम्मत ये है कि 5 दिन जेल में रहने के बाद आशुतोष के चेहरे पर डर नहीं है। हिम्मत ये नहीं है जहां आप पूरी पुलिस के पीछे छिप जाओ, पूरी दिल्ली को ठप कर दो। हिम्मत वो होती है जब आपको पता है कि आप अपने से बड़ी ताकत से लड़ रहे हो, स्ट्रेंथ वो होती है जब आपको पता है कि नतीजे क्या हो सकते हैं। उसके बावजूद आप चुप नहीं बैठते हो।”

Message to Modi pic.twitter.com/44wzkog71Q — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) October 19, 2026

अभिजीत ने कहा, “हिम्मत वो है जो दोनों के परिवार दिखा रहे हैं, कि उनके बच्चे इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। आपकी तरह नहीं जैसे आप अमेरिका के सामने बिक जाते हैं, ट्रंप के सामने बिक जाते हैं। एक बार ट्रंप ने थोड़ा बोल दिया तो आपने पूरा देश सरेंडर कर दिया। और इसके बाद आप अपने को मजबूत नेता मानते हो? आप मजबूत नेता नहीं हैं। आप देश के अब तक के सबसे बड़े कायर नेता हैं।”

जय शाह से बिकवाते पकौड़े- अभिजीत दीपके

CJP संस्थापक ने कहा, “पीएम मोदी हममें से कोई भी आपसे डरता नहीं है और हममे से कोई भी चुप नहीं बैठने वाला। मुझे भी आपने दो बार जेल भेज दिया था और अगर ये लगता है कि जेल में डालने के बाद हम लोग चुप हो जाएंगे तो जान लें कि ऐसा नहीं होगा। ये आपकी गलतफहमी है, आपने बहुतों को खरीद लिया होगा, बहुतों को चुप कराया होगा, लेकिन आप देश के युवाओं को चुप नहीं करा सकते। क्योंकि युवाओं ने देखा है कि आपने कैसे 12 सालों में इनकी जिंदगी खराब कर रखी है। क्या दिया है आपने नौकिरियों के नाम पर, जब नौकरी की बात हो रही थी तो आपका राइट हैंड कहता है कि पकौड़े बेचना भी जॉब ही है, तो अपने बच्चे को क्यों बीसीसीआई में बिठाया, अपने बच्चे से बिकवाता पकौड़े, जय शाह से बिकवाता पकौड़े, उसे क्यों बीसीसीआई में क्यों बिठाया।”

हमारे अंदर का डर ही खत्म हो गया- अभिजीत दीपके

अभिजीत ने कहा, “मुझे सौरव और आशु की दोपहर में चिंता हो रही थी, लेकिन जब मैंने सौरव को कोर्ट में मुस्कुराते हुए आते देखा तो मुझे थोड़ी से हिम्मत मिली है। आप लगा दो पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। यही करके आपने पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की है। यह स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके आप पूरे युवाओं को चुप कराना चाहते हो, लेकिन मैरीकॉम में एक डॉयलॉग है कि किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। मैं आपसे बस यही कहना चाहता था कि आपने इस देश के युवाओं को जितना डराना था डरा दिया और आपने इतना डरा दिया कि हमारे अंदर का डर ही खत्म हो गया तो अब हम डरेंगे नहीं।”

यह भी पढ़ें: जेल में रहेंगे सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास, कोर्ट ने दो दिन बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है यानी दोनों को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। दोनों प्रवक्ताओं की पांच दिन की न्यायिक हिरासत सोमवार यानी 19 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें